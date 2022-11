Tatar si pochvaľuje atmosféru v tíme ,,diablov“, klub siaha na historický rekord v počte triumfov za sebou

19.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar si užíva zrejme najlepšie obdobie vo svojej doterajšej kariére v zámorskej NHL , čo sa týka tímových úspechov. Tridsaťjedenročný útočník klubu New Jersey Devils sa tešil z víťazstva v ostatných jedenástich zápasoch a počas tejto série si zlepšil osobný rekord, keď bodoval v siedmich dueloch za sebou. Niečo také vraj ešte nezažil."Nie, ešte som to nezažil, je to celkom úžasné. Zvíťaziť v jedenástich zápasoch za sebou je naozaj skvelé," povedal vicemajster sveta z roku 2012 vo videu na oficiálnom klubovom webe. "Diabli" sú momentálne na druhom mieste vo Východnej konferencii s bilanciou 14 triumfov a tri prehry. Darí sa aj Tatarovi, ktorý v doterajších 17 stretnutiach sezóny 2022/2023 nazbieral 11 bodov za tri góly a osem asistencií."Myslím si, že máme štyri silné formácie. Striedame ich, takže každá má viac-menej podobný priestor na ľade. Každá formácia je nebezpečná a každý hráč je prínosom. Máme rovnakú silu v celej zostave a každý môže byť na ľade a nejakým spôsobom pomôcť, či už bodmi alebo inými dobrými vecami," opísal atmosféru v tíme z Newarku kapitán slovenskej reprezentácie hokejistov na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Fínsku.Klub New Jersey Devils potrebuje zvíťaziť už len v najbližších dvoch zápasoch, aby vyrovnal svoj historický rekord s 13 triumfami v základnej časti NHL bez prerušenia z ročníka 2000/2001. Najbližšie Tatar so spoluhráčmi nastúpia v sobotu na ľade Ottawy Senators (19.00 h SEČ).