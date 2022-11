Levi 2022: Petra Vlhová skončila tretia v úvodnom slalome sezóny

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v úvodnom slalome novej sezóny Svetového pohára 3. miesto. V sobotných pretekoch vo fínskom Levi triumfovala jej veľká americká rivalka Mikaela Shiffrinová, druhá skončila s odstupom 16 stotín Švédka Anna Swennová-Larssonová. Vlhová stratila na víťazku 20 stotín.



Američanka si vo fínskom stredisku pripísala piaty triumf, naposledy tam zvíťazila v roku 2019. Zároveň zaznamenala 75. víťazstvo v SP a prekonala rekord Lindsey Vonnovej v počte pódiových umiestnení v jednej disciplíne. Pre Shiffrinovú to bol 48. slalomový triumf.



Po prvom kole viedla Nemka Lena Dürrová, ktorá napokon skončila štvrtá. Swennová-Larssonová, ktorá vynechala vlaňajšiu sezónu pre zranenie, zdolala Vlhovú o 4 stotiny. "Som spokojná, nie je to ľahké lyžovať v takejto konkurencii. Som rada, že som sa posunula o jednu priečku. Je to veľmi vyrovnané, rozhodujú maličkosti. Chcem si teraz oddýchnuť pred zajtrajšími pretekmi," uviedla pre JOJ Šport Vlhová, ktorá si vybojovala už 58. pódiové umiestnenie.



Vlhová zvíťazila v Levi päťkrát, pričom tam triumfovala v štyroch slalomoch za sebou v rokoch 2020 a 2021. Na najvyšší stupienok sa postavila aj v roku 2017. V roku 2016 obsadila tretie miesto a v roku 2018 skončila druhá.

výsledky:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:51.25

2. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) +0,16 s

3. Petra VLHOVÁ (SR) +0,20

4. Lena Dürrová (Nem.) +0,75

5. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,79

6. Ana Buciková (Slov.) +1,21

7. Sara Hectorová (Švéd.) +1,32

8. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,38

9. Hanna Aronssonová Elfmanová (Švéd.) +1,44

10. Leona Popovičová (Chor.) +1,70





Celkové poradie SP (1)::



1. Shiffrinová 100

2. Swennová Larssonová (Švéd.) 80

3. VLHOVÁ 60

4. Dürrová 50

5. Holdenerová 45

6. Buciková 40



slalom (1):



1. Shiffrinová 100

2. Swennová Larssonová (Švéd.) 80

3. VLHOVÁ 60

4. Dürrová 50

5. Holdenerová 45

6. Buciková 40

Správu budeme aktualizovať