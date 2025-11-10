Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zaujímavosti

10. novembra 2025

Tatranský ľadový dóm už čoskoro otvorí svoje brány, tohtoročná téma je zatiaľ tajomstvom


Hlavná atrakcia zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, otvorí svoje brány pre prvých návštevníkov už v nasledujúci piatok. Téma tohtoročného ľadového chrámu je aj naďalej ...



67360c72ad6fd149957728 676x507 10.11.2025 (SITA.sk) - Hlavná atrakcia zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, otvorí svoje brány pre prvých návštevníkov už v nasledujúci piatok. Téma tohtoročného ľadového chrámu je aj naďalej tajomstvom, organizátori ju tradične prezradia až deň pred otvorením stavby pre verejnosť.


Zvyčajne pripomína významné pamiatky, výročia či reflektuje na aktuálne udalosti v regióne či vo svete. Každoročne láka návštevníkov z celého Slovenska i zahraničia, vstup do nej je bezplatný.

Na téme sa pracuje niekoľko mesiacov


S vytesávaním diela skrytého pod kupolou v nadmorskej výške 1 285 metrov začali rezbári ešte v októbri, k dispozícii mali 1 700 kusov priezračných kusov blokov ľadu. Bloky ľadu s rozmerom 100 krát 50 krát 25 centimetrov musia byť vytvorené zo zdraviu a prírodne nezávadnej vody, nefarbenej a bez chemických prísad. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Ľadovú stavbu totiž po skončení sezóny nechávajú voľne rozpustiť v prírode. Na samotnej téme sa vždy pracuje s niekoľkomesačným predstihom.

Počas zimy sa vymýšľa téma ďalšieho dómu, potom nakupujeme ľad, počas leta sa začína príprava, kreslenie, organizácia a príprava podujatí, ktoré ponúkneme v dóme, a v októbri začíname so stavaním," opísala ešte na začiatku leta pre agentúru SITA výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.

Stavby v minulosti


Stavba z ľadu na Hrebienku mala počas uplynulej zimy podobu Wawelskej katedrály a Kostola sv. Vojtecha v poľskom Krakove. Takýmto spôsobom si tam pripomenuli 30. výročie druhej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, počas ktorej zavítal priamo do Vysokých Tatier.

V minulosti pripomínal dóm londýnske Westminsterské opátstvo (Westminster Abbey), Chrám Kristovho vzkriesenia v Petrohrade, Katedrálu sv. Jakuba v španielskom pútnickom mieste Santiago de Compostela, parížsku Katedrálu Notre Dame či baziliku Sagrada Familia v španielskej Barcelone.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Tatranský ľadový dóm Turizmus
predchádzajúci článok
Radíme: Chrípka a prechladnutie majú odlišný priebeh aj príznaky

