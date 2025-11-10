|
Pondelok 10.11.2025
Meniny má Tibor
|Denník - Správy
10. novembra 2025
Radíme: Chrípka a prechladnutie majú odlišný priebeh aj príznaky
Pri chrípke nastupujú príznaky prudko a sú výrazné.
Niektorí ľudia si zamieňajú prechladnutie s chrípkou, no ochorenia sa líšia. Majú zvyčajne iný priebeh aj príznaky. Pri chrípke nastupujú príznaky prudko a sú výrazné. Pre prechladnutie sú typické mierne príznaky, ktoré sa začínajú pozvoľne. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v brožúre k aktuálnej chrípkovej sezóne.
„Ak prechladnutie nie je komplikované ďalšou infekciou, ochorenie má spravidla iba mierny priebeh. Naopak, chrípka často býva vážnym ochorením, ktoré neradno podceňovať,“ priblížili odborníci.
Chrípku sprevádzajú vysoká horúčka či zimnica, bolesť hlavy, svalov, kĺbov a očí. Prítomná je aj bolesť a pálenie hrdla až problémy s prehĺtaním, suchý kašeľ či extrémna únava. Zriedkavé je kýchanie, často je bez nádchy.
Prechladnutie sa prejavuje napríklad častým kýchaním, miernym kašľom a bolesťou v krku, ktorá väčšinou ustúpi do dvoch dní. Typická je preň žiadna alebo iba mierne zvýšená teplota. Hlieny sú spočiatku vodnaté a po niekoľkých dňoch hustnú až úplne vymiznú.
V diagnostike sa všeobecní lekári orientujú podľa typických príznakov chrípky a s ohľadom na aktuálnu epidemickú situáciu. „V prípade potreby lekár môže zvážiť aj výter z nosohltana, ktorý sa laboratórne vyšetrí na prítomnosť chrípkového vírusu,“ dodal ÚVZ.
