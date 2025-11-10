Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 10.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Radíme

10. novembra 2025

Radíme: Chrípka a prechladnutie majú odlišný priebeh aj príznaky



Pri chrípke nastupujú príznaky prudko a sú výrazné.



Zdieľať
Radíme: Chrípka a prechladnutie majú odlišný priebeh aj príznaky

Niektorí ľudia si zamieňajú prechladnutie s chrípkou, no ochorenia sa líšia. Majú zvyčajne iný priebeh aj príznaky. Pri chrípke nastupujú príznaky prudko a sú výrazné. Pre prechladnutie sú typické mierne príznaky, ktoré sa začínajú pozvoľne. Poukázali na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v brožúre k aktuálnej chrípkovej sezóne.


„Ak prechladnutie nie je komplikované ďalšou infekciou, ochorenie má spravidla iba mierny priebeh. Naopak, chrípka často býva vážnym ochorením, ktoré neradno podceňovať,“ priblížili odborníci.

Chrípku sprevádzajú vysoká horúčka či zimnica, bolesť hlavy, svalov, kĺbov a očí. Prítomná je aj bolesť a pálenie hrdla až problémy s prehĺtaním, suchý kašeľ či extrémna únava. Zriedkavé je kýchanie, často je bez nádchy.

Prechladnutie sa prejavuje napríklad častým kýchaním, miernym kašľom a bolesťou v krku, ktorá väčšinou ustúpi do dvoch dní. Typická je preň žiadna alebo iba mierne zvýšená teplota. Hlieny sú spočiatku vodnaté a po niekoľkých dňoch hustnú až úplne vymiznú.

V diagnostike sa všeobecní lekári orientujú podľa typických príznakov chrípky a s ohľadom na aktuálnu epidemickú situáciu. „V prípade potreby lekár môže zvážiť aj výter z nosohltana, ktorý sa laboratórne vyšetrí na prítomnosť chrípkového vírusu,“ dodal ÚVZ.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Radíme: Pravidelný spánok je vhodné nastaviť už pred začiatkom školy (25. 8. 2025)
 Radíme: Čo robiť pri alergickej reakcii po bodnutí hmyzom? (18. 8. 2025)
 Letný hit v kuchyni aj kúpeľni: Uhorka podporuje krásu a zdravie (4. 8. 2025)
 DOVOLENKÁRI, POZOR: Pri výberoch a platbách buďte opatrní (26. 7. 2025)
 S falošnou vstupenkou sa na festival nedostanete, ako nenaletieť na praktiky podvodníkov? (9. 7. 2025)
 Cestujete na dovolenku? Na toto by ste nemali zabudnúť (11. 6. 2025)
 MEŠKÁ VÁM LET? Za týchto podmienok môžete získať finančnú kompenzáciu (10. 6. 2025)
 IDETE DO HURGADY? Pozor na podvody na tamojšom letisku (10. 6. 2025)
 Príchod teplých dní znamená napúšťanie bazénov, vodári upozorňujú na dodržiavanie zásad (5. 6. 2025)
 Radíme: Kliešťa treba odstrániť pinzetou, olej sa neodporúča (14. 5. 2025)



<< predchádzajúci článok
Moby po dlhých 17 rokoch zahrá u susedov. Colours of Ostrava ohlásil aj troch interpretov z Ázie – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 