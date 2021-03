Vlhová tvrdú kritiku Magoniho verejne komentovať nebude, najskôr sa chce s trénerom porozprávať osobne

Na zlepšovanie nemá Vlhová DNA

Dlhoročná spolupráca

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2021 (Webnoviny.sk) - Petra Vlhová sa rozhodla bližšie nekomentovať tvrdú kritiku jej trénera Liivia Magoniho v talianskych médiách, ktorá sa dostala aj na Slovensko. Čerstvá držiteľka veľkého glóbusu pre najlepšiu zjazdárku sezóny 2020/2021 vo svojom statuse na sociálnej sieti napísala, že sa "nezníži k tomu, aby komentovala túto kritiku bez toho, aby sa o tom všetci navzájom neporozprávali a nevyjasnili si tak svoje postoje."Vlhová podotkla, že naplnením sna o veľkom krištáľovom glóbuse dosiahla v kariére prelom, ktorý pre ňu znamená aj potlačenie pochybností o tom, či môže dlhodobo konkurovať úplne najlepším a plniť si svoje ďalšie športové sny."Som šťastná z tohto obrovského úspechu a hrdá na mojich najbližších, na celý môj Ski Team Vlha. Každý tím, rovnako ako rodina, má svoje vnútorné problémy, a počas sezóny nabitej emóciami ich máme aj my. Vždy sme však naše rozpory a rozličné názory vedeli využiť na posilnenie nášho tímu. A ak by sme to nerobili lepšie ako naši konkurenti, nikdy by sme najvzácnejšiu lyžiarsku trofej nezískali. A tak ako vždy doteraz, nebudeme interné záležitosti a vnútornú stratégiu nášho tímu riešiť cez médiá," uviedla Petra Vlhová na facebooku aj instagrame.Magoni pre Corriere della Sera okrem iného dosť necitlivo povedal, že Vlhová sa podľa neho už nebude v kariére ďalej zlepšovať, lebo na to nemá DNA a zatiaľ čo niektoré jej talianske súperky prirovnal k diamantom, o nej sa vyjadril ako o obyčajnom železe... Rovnako zaútočil aj na rodinu novej šampiónky Svetového pohára.Petra Vlhová a Livio Magoni spolupracujú už päť rokov a počas tohto mimoriadne plodného obdobia spolu získali medailový komplet na majstrovstvách sveta v Aare 2019 a ďalšie dva strieborné kovy na nedávnom svetovom šampionáte v Cortine d'Ampezzo.Vo Svetovom pohári spolu vybojovali 19 víťazstiev a okrem čerstvo získaného veľkého glóbusu za celkový triumf v sezóne 2020/2021 vlani ambiciózna Liptáčka získala dva malé glóbusy za slalom a paralelné disciplíny.