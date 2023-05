Telo štvorročného dievčatka, ktoré spadlo do rieky Ondava v Stropkove po týždni našli

30.5.2023 (SITA.sk) - Telo dieťaťa, ktoré cez víkend našli v rieke Ondava v Stropkove, patrí štvorročnému dievčatku, ktoré do rieky spadlo pred týždňom.Uviedla to prešovská krajská polícia na svojej sociálnej sieti, kde pripomenula, že v piatok 19. mája na linku 158 prijali oznámenie o tom, že do rieky malo spadnúť miestne dievčatko.„Nezvestné dievčatko bolo nájdené v rieke Ondava v katastrálnom území mesta Stropkov žiaľ, už bez známok života. Polícia v prípade vedie trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ informovala polícia.Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku sa zároveň poďakovalo za pomoc pri pátraní po nezvestnom dievčatku hasičom, Pátraciemu tímu Východ, ako aj všetkými dobrovoľníkom.