Vzťah medzi bohatstvom a pôrodnosťou neexistuje, analytik však poukazuje na komplikácie klesajúcej populácie

30.5.2023 (SITA.sk) - Na Slovensku máme málo detí. Ako ďalej uvádza ekonomický analytik Tatra banky Tibor Lörincz, klesajúca populácia nie je sama o sebe problém, prináša však niektoré komplikácie, ktoré treba riešiť. Hlavne v oblasti dôchodkov. Vytvára tlak, aby sa buď znižovali dôchodky, alebo sa predlžoval vek odchodu do dôchodku.Existuje však podľa analytika úroveň pôrodnosti, ktorá stačí na to, aby populácia ani nerástla, ani neklesala. Vo vyspelých krajinách ide o úroveň, keď každá žena porodí v priemere 2,1 dieťaťa. Pôrodnosť je na Slovensku nižšia ako 2,1 dieťaťa na ženu, podľa údajov OECD sme v roku 2021 dosiahli úroveň 1,63.Na druhej strane, úroveň 1,63 je vyššia ako priemer EÚ a OECD. Spomedzi krajín V4 je Slovensko na druhom mieste za Českou republikou. „Od roku 2002, kedy pôrodnosť dosiahla iba 1,19 dieťaťa na ženu, pôrodnosť kontinuálne rastie,“ pokračoval Lörincz.Bohaté krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko, majú podľa analytika výrazne nižšiu pôrodnosť ako veľmi chudobné krajiny. To je spôsobené hlavne zlepšujúcou sa zdravotnou starostlivosťou o deti.V kultúrach, kde sa preferuje veľká rodina alebo sa čaká, že deti budú pomáhať v domácnosti, tak vzniká podľa Lörincza pri nekvalitnej zdravotnej starostlivosti tlak na vyššiu pôrodnosť, aby sa dospelosti dožilo viac ratolestí.Rastúce bohatstvo krajiny prináša podľa neho ešte jeden dôležitý jav, a to emancipáciu žien. Hlavnými benefitmi sú možnosť vzdelávať sa a pracovať. V emancipovanejších spoločnostiach potom chcú mať ženy menej detí. Medzi bohatými krajinami sa však tento vzťah podľa analytika stráca.V rámci Európskej únie vzťah medzi bohatstvom a pôrodnosťou prakticky neexistuje. Na príklade Slovenska a Českej republiky je vidieť, že rastúce bohatstvo vedie k rastúcej pôrodnosti. Naopak, v USA pôrodnosť výrazne klesla, a to napriek tomu, že krajina zbohatla.Ženy majú v Európskej únii a aj na Slovensku menej detí, ako tvrdia, že chcú. „Nepotrebujeme motivovať rodiny, aby chceli mať viac detí. Oni ich chcú dosť. Potrebujeme im vytvoriť priestor a podmienky, aby mohli mať toľko detí, koľko chcú,“ dodal analytik.