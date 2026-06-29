Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Peter a Pavol, Petra
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala    Hudba

29. júna 2026

Vratko Rohoň z Iné Kafe: Dnešné mladé kapely majú všetko, ale chýba im hlad a vytrvalosť – ROZHOVOR


Tagy: Iné kafe Rozhovory slovenský punk rock

Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s Vratkom z kapely Iné Kafe. Iné Kafe funguje na scéne už tri ...



Zdieľať
vratko rohon rozhovory video podcast studio sita 676x429 29.6.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s Vratkom z kapely Iné Kafe.


Iné Kafe funguje na scéne už tri desaťročia. Frontman Vratko Rohoň z kapely Iné Kafe v otvorenom rozhovore spomína na divoké začiatky bez internetu, odmietnutie od veľkých vydavateľstiev, ale aj na tvrdé pravidlá, ktoré musel v kapele zaviesť, aby vôbec prežili.

Ručné lepenie plagátov a éra bez Spotify


Dnešná hudobná scéna je podľa Vratka úplne iná, vytráca sa z nej komunitný duch. "V 90. rokoch nebol internet. Ak si chcel niečo vedieť o hudbe, čakal si na hitparádu Deka v televízii. Ľudia oveľa viac žili v kluboch. V Bratislave fungoval Propeller, kde sa stretávali pankáči aj metalisti, proste to tam vrelo. Dnes mladí takto komunitne nefungujú," vysvetlil.

Začínať v tej dobe znamenalo odpracovať si všetko na kolene. "Zohnali sme kýbeľ s lepidlom, v robote na kopírke vytlačili dvesto plagátov a išli ich lepiť po meste. Ľudia vtedy nepozerali do mobilov, ale okolo seba. Na prvý koncert v Dúbravke vďaka tomu prišlo 200 ľudí," zaspomínal si frontman z kapely.

Keď v roku 1996 nahrali prvé demo, veľké vydavateľstvá ich odmietli s tým, že takáto hudba nikoho nezaujíma: "Vydali sme si to sami a až keď videli, že to funguje, zrazu mali záujem všetci. Dlho sme však nezarábali, jazdili sme na starej Volge a nemali ani na dodávku. Dnešné kapely nahrajú peknú pesničku na počítači, a keď hneď nepríde úspech, po dvoch singloch končia. Tie roky driny nevydržia."

Od divokého huličstva k prísnym pravidlám


V roku 2006 kapela prešla obrovskou krízou, ktorá viedla k jej rozpadu. Vratkovi prekážal neprofesionálny prístup a alkohol. "Fungovali sme príliš punkovo, v kapele sa húlilo a ja som v tom nevidel budúcnosť po štyridsiatke. Odišiel som k letectvu, kde som ako pilot objavil svet disciplíny," povedal.

Keď v rokoch 2010 - 2011 prišiel úspešný comeback, Vratko hneď na začiatku určil jasné mantinely: "Povedal som chalanom, že ľudia si platia vstupné a predstavenie musí mať stopercentnú kvalitu. Žiadne pitie od rána. Pivo si môžeme otvoriť po koncerte, ale na pódium musíme ísť s čistou hlavou."

Prečo už Iné Kafe nevydáva albumy?


Kapela dnes odohrá okolo 70 až 80 koncertov ročne, no klasické albumy u nich definitívne skončili. Dôvodom sú samotní fanúšikovia. "Keď vylezieme na pódium, máme obmedzený čas a všetci chcú počuť overené hity ako Biely hotel, Ružovú záhradu alebo 30. február. Keď chceme zahrať novú pesničku, musíme sa divákom takmer ospravedlňovať," priznal Vratko a dodal, že preto už kapela vydáva iba single.

Tento rok však kapela chystá veľkú oslavu pre pamätníkov - ich najúspešnejší album Príbeh oslavuje výročie. Pri tejto príležitosti odohrajú tri špeciálne koncerty v Prahe, Brne a Bratislave, kde tento album zahrajú kompletne od prvej do poslednej skladby.

Keď sa Vratko obzrie späť, nemenil by nič: "Všetko je tak, ako má byť. Aj chyby, ktoré urobíš, ťa v konečnom dôsledku posunú a urobia lepším."

V rozhovore sa dozviete:

  • Zlaté 90. roky: Ako fungovala bratislavská komunitná scéna v klube Propeller.

  • Plagáty a lepidlo: Ako kapela bojovala o prvých divákov bez sociálnych sieťach.

  • Letecká disciplína: Prečo Vratko stopol v kapele alkohol a zaviedol prísny režim.

  • Koniec albumov: Prečo Inékafe prešlo čisto na vydávanie singlov.


Podcast: Podcast Fish Chips




Zdroj: SITA.sk - Vratko Rohoň z Iné Kafe: Dnešné mladé kapely majú všetko, ale chýba im hlad a vytrvalosť – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Iné kafe Rozhovory slovenský punk rock
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Temná hra medzi spisovateľkou a mužom, ktorý ju fascinuje aj desí. Pád na dno

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 