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29. júna 2026
Vratko Rohoň z Iné Kafe: Dnešné mladé kapely majú všetko, ale chýba im hlad a vytrvalosť – ROZHOVOR
Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s Vratkom z kapely Iné Kafe. Iné Kafe funguje na scéne už tri ...
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29.6.2026 (SITA.sk) - Rozhovor moderátora Mateja "Mett" Martinčeka v relácii Fish & Chips s Vratkom z kapely Iné Kafe.
Iné Kafe funguje na scéne už tri desaťročia. Frontman Vratko Rohoň z kapely Iné Kafe v otvorenom rozhovore spomína na divoké začiatky bez internetu, odmietnutie od veľkých vydavateľstiev, ale aj na tvrdé pravidlá, ktoré musel v kapele zaviesť, aby vôbec prežili.
Dnešná hudobná scéna je podľa Vratka úplne iná, vytráca sa z nej komunitný duch. "V 90. rokoch nebol internet. Ak si chcel niečo vedieť o hudbe, čakal si na hitparádu Deka v televízii. Ľudia oveľa viac žili v kluboch. V Bratislave fungoval Propeller, kde sa stretávali pankáči aj metalisti, proste to tam vrelo. Dnes mladí takto komunitne nefungujú," vysvetlil.
Začínať v tej dobe znamenalo odpracovať si všetko na kolene. "Zohnali sme kýbeľ s lepidlom, v robote na kopírke vytlačili dvesto plagátov a išli ich lepiť po meste. Ľudia vtedy nepozerali do mobilov, ale okolo seba. Na prvý koncert v Dúbravke vďaka tomu prišlo 200 ľudí," zaspomínal si frontman z kapely.
Keď v roku 1996 nahrali prvé demo, veľké vydavateľstvá ich odmietli s tým, že takáto hudba nikoho nezaujíma: "Vydali sme si to sami a až keď videli, že to funguje, zrazu mali záujem všetci. Dlho sme však nezarábali, jazdili sme na starej Volge a nemali ani na dodávku. Dnešné kapely nahrajú peknú pesničku na počítači, a keď hneď nepríde úspech, po dvoch singloch končia. Tie roky driny nevydržia."
V roku 2006 kapela prešla obrovskou krízou, ktorá viedla k jej rozpadu. Vratkovi prekážal neprofesionálny prístup a alkohol. "Fungovali sme príliš punkovo, v kapele sa húlilo a ja som v tom nevidel budúcnosť po štyridsiatke. Odišiel som k letectvu, kde som ako pilot objavil svet disciplíny," povedal.
Keď v rokoch 2010 - 2011 prišiel úspešný comeback, Vratko hneď na začiatku určil jasné mantinely: "Povedal som chalanom, že ľudia si platia vstupné a predstavenie musí mať stopercentnú kvalitu. Žiadne pitie od rána. Pivo si môžeme otvoriť po koncerte, ale na pódium musíme ísť s čistou hlavou."
Kapela dnes odohrá okolo 70 až 80 koncertov ročne, no klasické albumy u nich definitívne skončili. Dôvodom sú samotní fanúšikovia. "Keď vylezieme na pódium, máme obmedzený čas a všetci chcú počuť overené hity ako Biely hotel, Ružovú záhradu alebo 30. február. Keď chceme zahrať novú pesničku, musíme sa divákom takmer ospravedlňovať," priznal Vratko a dodal, že preto už kapela vydáva iba single.
Tento rok však kapela chystá veľkú oslavu pre pamätníkov - ich najúspešnejší album Príbeh oslavuje výročie. Pri tejto príležitosti odohrajú tri špeciálne koncerty v Prahe, Brne a Bratislave, kde tento album zahrajú kompletne od prvej do poslednej skladby.
Keď sa Vratko obzrie späť, nemenil by nič: "Všetko je tak, ako má byť. Aj chyby, ktoré urobíš, ťa v konečnom dôsledku posunú a urobia lepším."
V rozhovore sa dozviete:
Zdroj: SITA.sk - Vratko Rohoň z Iné Kafe: Dnešné mladé kapely majú všetko, ale chýba im hlad a vytrvalosť – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
Iné Kafe funguje na scéne už tri desaťročia. Frontman Vratko Rohoň z kapely Iné Kafe v otvorenom rozhovore spomína na divoké začiatky bez internetu, odmietnutie od veľkých vydavateľstiev, ale aj na tvrdé pravidlá, ktoré musel v kapele zaviesť, aby vôbec prežili.
Ručné lepenie plagátov a éra bez Spotify
Dnešná hudobná scéna je podľa Vratka úplne iná, vytráca sa z nej komunitný duch. "V 90. rokoch nebol internet. Ak si chcel niečo vedieť o hudbe, čakal si na hitparádu Deka v televízii. Ľudia oveľa viac žili v kluboch. V Bratislave fungoval Propeller, kde sa stretávali pankáči aj metalisti, proste to tam vrelo. Dnes mladí takto komunitne nefungujú," vysvetlil.
Začínať v tej dobe znamenalo odpracovať si všetko na kolene. "Zohnali sme kýbeľ s lepidlom, v robote na kopírke vytlačili dvesto plagátov a išli ich lepiť po meste. Ľudia vtedy nepozerali do mobilov, ale okolo seba. Na prvý koncert v Dúbravke vďaka tomu prišlo 200 ľudí," zaspomínal si frontman z kapely.
Keď v roku 1996 nahrali prvé demo, veľké vydavateľstvá ich odmietli s tým, že takáto hudba nikoho nezaujíma: "Vydali sme si to sami a až keď videli, že to funguje, zrazu mali záujem všetci. Dlho sme však nezarábali, jazdili sme na starej Volge a nemali ani na dodávku. Dnešné kapely nahrajú peknú pesničku na počítači, a keď hneď nepríde úspech, po dvoch singloch končia. Tie roky driny nevydržia."
Od divokého huličstva k prísnym pravidlám
V roku 2006 kapela prešla obrovskou krízou, ktorá viedla k jej rozpadu. Vratkovi prekážal neprofesionálny prístup a alkohol. "Fungovali sme príliš punkovo, v kapele sa húlilo a ja som v tom nevidel budúcnosť po štyridsiatke. Odišiel som k letectvu, kde som ako pilot objavil svet disciplíny," povedal.
Keď v rokoch 2010 - 2011 prišiel úspešný comeback, Vratko hneď na začiatku určil jasné mantinely: "Povedal som chalanom, že ľudia si platia vstupné a predstavenie musí mať stopercentnú kvalitu. Žiadne pitie od rána. Pivo si môžeme otvoriť po koncerte, ale na pódium musíme ísť s čistou hlavou."
Prečo už Iné Kafe nevydáva albumy?
Kapela dnes odohrá okolo 70 až 80 koncertov ročne, no klasické albumy u nich definitívne skončili. Dôvodom sú samotní fanúšikovia. "Keď vylezieme na pódium, máme obmedzený čas a všetci chcú počuť overené hity ako Biely hotel, Ružovú záhradu alebo 30. február. Keď chceme zahrať novú pesničku, musíme sa divákom takmer ospravedlňovať," priznal Vratko a dodal, že preto už kapela vydáva iba single.
Tento rok však kapela chystá veľkú oslavu pre pamätníkov - ich najúspešnejší album Príbeh oslavuje výročie. Pri tejto príležitosti odohrajú tri špeciálne koncerty v Prahe, Brne a Bratislave, kde tento album zahrajú kompletne od prvej do poslednej skladby.
Keď sa Vratko obzrie späť, nemenil by nič: "Všetko je tak, ako má byť. Aj chyby, ktoré urobíš, ťa v konečnom dôsledku posunú a urobia lepším."
V rozhovore sa dozviete:
- Zlaté 90. roky: Ako fungovala bratislavská komunitná scéna v klube Propeller.
- Plagáty a lepidlo: Ako kapela bojovala o prvých divákov bez sociálnych sieťach.
- Letecká disciplína: Prečo Vratko stopol v kapele alkohol a zaviedol prísny režim.
- Koniec albumov: Prečo Inékafe prešlo čisto na vydávanie singlov.
Podcast: Podcast Fish Chips
Zdroj: SITA.sk - Vratko Rohoň z Iné Kafe: Dnešné mladé kapely majú všetko, ale chýba im hlad a vytrvalosť – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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