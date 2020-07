Po prípravných dueloch v Brne potvrdil Slovenský zväz ľadového hokeja pozitívny test na koronavírus v slovenskom tíme

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.7.2020 - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) vo štvrtok popoludní potvrdil zatiaľ jeden pozitívny test na koronavírus v slovenskom tíme do 20 rokov po troch prípravných dueloch v Brne proti domácim rovesníkom."SZĽH má k dispozícii výsledky testov 14 z 33 členov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, ktorí sa od minulého piatka do pondelka zúčastnili na prípravnom trojzápase proti Českej juniorke v Brne. Trinásť testov bolo negatívnych, jeden bol však pozitívny. Všetci členovia tímu zostávajú naďalej v karanténe. O ďalších výsledkoch budeme priebežne informovať," uvádza sa v stanovisku SZĽH.Po troch dueloch v Brne, v ktorých Slováci podľahli svojim súperom 2:6, 0:4 a 1:3, česká strana v utorok potvrdila výskyt ochorenia COVID-19 u troch hráčov juniorského tímu po týchto dueloch. Bezprostredne po tejto správe všetci členovia tímu SR putovali do izolácie a podstúpili testy na koronavírus.SZĽH tiež potvrdil, že pred odchodom do Brna neboli Slováci testovaní. Zväz tiež priblížil proces ochrany zdravia počas minulotýždňovej akcie. "Všetkých 23 hráčov a 10 členov realizačného tímu našej reprezentácie malo počas turnaja každý deň pravidelne meranú telesnú teplotu tímovým lekárom, všetci používali jednorazové rúška, dezinfekciu rúk. Nikto nevykazoval príznaky ochorenia," informoval SZĽH.