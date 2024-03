Kremeľ vyhlásil, že Rusko je na Ukrajine vo vojnovom stave

Rusko je na Ukrajine vo "vojnovom stave", vyhlásil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Správu priniesla agentúra AFP a označila to za veľkú zmenu v oficiálnom jazyku Moskvy. Vojnu na Ukrajine, ktorá trvá už viac ako dva roky, doteraz označovala ako "špeciálnu vojenskú operáciu".





"Sme vo vojnovom stave. Áno, začalo to ako špeciálna vojenská operácia, ale len čo sa tam vytvorila táto skupina, keď sa kolektívny Západ stal účastníkom na strane Ukrajiny, sa to pre nás už stalo vojnou," uviedol Peskov v rozhovore pre prokremeľský denník."De iure je to špeciálna vojenská operácia. De facto sa však zmenila na vojnu," vysvetlil kremeľský hovorca svoje vyjadrenie.Rusko spustilo inváziu na susednú Ukrajinu 24. februára 2022. Kremeľ od jej začiatku uprednostňoval výraz "špeciálna vojenská operácia". Cenzorský úrad Roskomnadzor v roku 2022 prikázal ruským médiám vymazať a nepoužívať správy obsahujúce zakázané slová ako vojna či invázia, inak by riskovali pokutu či zablokovanie.Ruský prezident Vladimir Putin navyše podpísal v marci 2022 zákon, ktorý zakazuje šírenie "nepravdivých informácii" o ruskej armáde alebo jej "diskreditáciu". Za jeho porušenie hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov.Peskov povedal, že pokiaľ ide o stíhanie protivojnových aktivistov za použitie slova "vojna" na opis konfliktu na Ukrajine, kontext jeho vyjadrenia je iný."Slovo 'vojna' je používané v rôznych kontextoch. Porovnajte môj kontext s prípadmi, ktoré uvádzate," odpovedal na otázku o súdnych procesoch voči protikremeľským demonštrantom.Podľa ruských ľudskoprávnych aktivistov z organizácie OVD-Info bolo v Rusku za posledné dva roky začatých viac ako 900 trestných konaní za odpor voči vojne na Ukrajine.