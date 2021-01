Vyhrali sme nielen bitku, ale aj závažnú vojnu, hodnotí Šanta trest pre Kočnera a Ruska

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2021 - Vyhrali sme nielen bitku, ale aj závažnú vojnu. Po rozsudku Najvyššieho súdu SR (NS SR) v prípade miliónových zmeniek to povedal prokurátor Ján Šanta.„Orgány činné v trestnom konaní dokázali, že sú schopné nielen odhaliť a obviniť, ale aj obžalovať akúkoľvek kauzu a slovenské súdy sú schopné vyniesť rýchle, zákonné a spravodlivé rozhodnutie,” povedal prokurátor a dodal, že trest 19 rokov väzenia nepodmienečne pokladá za exemplárny, zákonný a spravodlivý.Po rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) podal odvolanie aj Šanta, ktorý pre Mariana Kočnera požadoval trest 20 rokov väzenia a tiež prepadnutie majetku. V utorok súd zamietol aj jeho odvolanie.„Nevidel by som závažný problém, či 19 alebo 20 rokov väzenia. Treba si uvedomiť jednu závažnú vec, že dnes už právoplatne odsúdení môžu byť prepustení po troch štvrtinách trestu. To znamená zhruba po 15 rokoch, to znamená v ich sedemdesiatke,“ vysvetlil.Problém nevidí Šanta ani v prepadnutí majetku. „V tejto chvíli sa aktivujú iné ekonomické kauzy, kde je Marian Kočner trestne stíhaný a predpokladám, že príslušný prokurátor bude aj ďalej viesť vyšetrovanie, aby dosiahol tento trest,“ uzavrel.