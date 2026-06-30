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30. júna 2026
V dôsledku horúčav sa prehrial hangár s hydinou, stovky kusov uhynuli ešte pred príchodom pomoci – VIDEO, FOTO
Vysoké letné teploty spôsobili vážne problémy na farme v okrese Košice-okolie, kde museli profesionálni aj dobrovoľní hasiči urýchlene ochladzovať budovu s tisíckami zvierat. Hasiči z Moldavy nad ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Vysoké letné teploty spôsobili vážne problémy na farme v okrese Košice-okolie, kde museli profesionálni aj dobrovoľní hasiči urýchlene ochladzovať budovu s tisíckami zvierat.
Hasiči z Moldavy nad Bodvou zachraňovali v pondelok 29. júna tisíce kurčiat. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, profesionálni hasiči boli s cisternovým hasičským vozidlom vyslaní k zásahu v katastri obce Háj (okres Košice-okolie). V dôsledku extrémnych horúčav sa tam prehrial hangár, v ktorom bolo približne 20-tisíc kurčiat.
„Ešte pred príchodom hasičov uhynulo viac ako 500 kusov hydiny. Hasiči preto okamžite začali kropiť strechu objektu vodou, aby znížili teplotu, a pokračovali až do času, kým si majiteľ nezabezpečil vlastné prostriedky na ochladzovanie,“ uviedli hasiči.
KR HaZZ v Košiciach doplnilo, že pri zásahu pomáhali aj Dobrovoľné hasičské zbory obcí Turňa nad Bodvou a Turnianska Nová Ves. Dobrovoľní hasiči na mieste aj zotrvali, zriadili tam čerpacie miesto z neďalekého potoka, dopĺňali vodu do cisterien a pokračovali v kropení objektu.
Zdroj: SITA.sk - V dôsledku horúčav sa prehrial hangár s hydinou, stovky kusov uhynuli ešte pred príchodom pomoci – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hasiči z Moldavy nad Bodvou zachraňovali v pondelok 29. júna tisíce kurčiat. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, profesionálni hasiči boli s cisternovým hasičským vozidlom vyslaní k zásahu v katastri obce Háj (okres Košice-okolie). V dôsledku extrémnych horúčav sa tam prehrial hangár, v ktorom bolo približne 20-tisíc kurčiat.
„Ešte pred príchodom hasičov uhynulo viac ako 500 kusov hydiny. Hasiči preto okamžite začali kropiť strechu objektu vodou, aby znížili teplotu, a pokračovali až do času, kým si majiteľ nezabezpečil vlastné prostriedky na ochladzovanie,“ uviedli hasiči.
KR HaZZ v Košiciach doplnilo, že pri zásahu pomáhali aj Dobrovoľné hasičské zbory obcí Turňa nad Bodvou a Turnianska Nová Ves. Dobrovoľní hasiči na mieste aj zotrvali, zriadili tam čerpacie miesto z neďalekého potoka, dopĺňali vodu do cisterien a pokračovali v kropení objektu.
Zdroj: SITA.sk - V dôsledku horúčav sa prehrial hangár s hydinou, stovky kusov uhynuli ešte pred príchodom pomoci – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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