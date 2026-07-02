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02. júla 2026
Termín referenda sa blíži, výsledky bude Štatistický úrad spracovať výlučne elektronicky
Tagy: Doživotná renta Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Referendum Referendum 4. júla 2026 spracovanie výsledkov Ústava SR Výsledky
Ako v tejto súvislosti úrad informoval, na tento účel využije Integrovaný volebný informačný systém (IVIS), teda univerzálny systém určený pre všetky typy volieb a referend. Výsledky hlasovania v ...
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2.7.2026 (SITA.sk) - Ako v tejto súvislosti úrad informoval, na tento účel využije Integrovaný volebný informačný systém (IVIS), teda univerzálny systém určený pre všetky typy volieb a referend.
Výsledky hlasovania v rámci sobotného referenda z 2 926 miest a obcí Slovenska, vrátane hlasovania poštou zo zahraničia, bude Štatistický úrad SR spracovávať výlučne elektronicky.
Ako v tejto súvislosti úrad informoval, na tento účel využije Integrovaný volebný informačný systém (IVIS), teda univerzálny systém určený pre všetky typy volieb a referend. Systém podľa štatistikov poskytuje komplexné elektronické služby na prípravu, zber, spracovanie a prezentáciu priebežných a definitívnych výsledkov.
„Výsledky referenda z viac ako 5,5 tisíca volebných okrskov bude Štatistický úrad SR sumarizovať prostredníctvom 50 Odborných sumarizačných útvarov (OSÚ) rozmiestnených na celom území Slovenska,“ uviedol úrad s tým, že najväčší počet volebných okrskov spracuje odborný sumarizačný útvar v Prešove a najmenej okrskov bude sumarizovať pracovisko v Šali.
Konkrétne prešovský útvar zabezpečí sumarizáciu výsledkov až z 225 volebných okrskov. Výsledky z viac ako 200 okrskov budú spracovávať aj sumarizačné útvary v Rimavskej Sobote (215), Bratislave (212), Žiline (209) a v Nitre (208).
Naopak, pracoviská v spomínanej Šali, ale aj v Pezinku, Dolnom Kubíne a v Ružomberku spracujú najviac 50 okrskov. Činnosť odborných sumarizačných útvarov sa podľa štatistického úradu začne po ukončení hlasovania a uzavretí volebných miestností, predpokladaný začiatok je po 22:00.
„Postupne spracujú zápisnice z 5 545 volebných okrskov, vrátane troch osobitných okrskov vytvorených pre hlasovanie poštou zo zahraničia. Na zabezpečenie sumarizácie výsledkov vyčlenil úrad takmer 450 pracovníkov, 400 počítačov a 170 tlačiarní,“ zdôraznili štatistici Priebežné a definitívne výsledky referenda bude Štatistický úrad SR zverejňovať na webe www.volbysr.sk.
Referendum sa uskutoční v sobotu 4. júla od 07:00 do 22:00. Voliči konkrétne rozhodnú o otázkach: „1. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?“ a „2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?“.
Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - Termín referenda sa blíži, výsledky bude Štatistický úrad spracovať výlučne elektronicky © SITA Všetky práva vyhradené.
Výsledky hlasovania v rámci sobotného referenda z 2 926 miest a obcí Slovenska, vrátane hlasovania poštou zo zahraničia, bude Štatistický úrad SR spracovávať výlučne elektronicky.
Ako v tejto súvislosti úrad informoval, na tento účel využije Integrovaný volebný informačný systém (IVIS), teda univerzálny systém určený pre všetky typy volieb a referend. Systém podľa štatistikov poskytuje komplexné elektronické služby na prípravu, zber, spracovanie a prezentáciu priebežných a definitívnych výsledkov.
Výsledky z viac ako 200 okrskov
„Výsledky referenda z viac ako 5,5 tisíca volebných okrskov bude Štatistický úrad SR sumarizovať prostredníctvom 50 Odborných sumarizačných útvarov (OSÚ) rozmiestnených na celom území Slovenska,“ uviedol úrad s tým, že najväčší počet volebných okrskov spracuje odborný sumarizačný útvar v Prešove a najmenej okrskov bude sumarizovať pracovisko v Šali.
Konkrétne prešovský útvar zabezpečí sumarizáciu výsledkov až z 225 volebných okrskov. Výsledky z viac ako 200 okrskov budú spracovávať aj sumarizačné útvary v Rimavskej Sobote (215), Bratislave (212), Žiline (209) a v Nitre (208).
Hlasovanie poštou zo zahraničia
Naopak, pracoviská v spomínanej Šali, ale aj v Pezinku, Dolnom Kubíne a v Ružomberku spracujú najviac 50 okrskov. Činnosť odborných sumarizačných útvarov sa podľa štatistického úradu začne po ukončení hlasovania a uzavretí volebných miestností, predpokladaný začiatok je po 22:00.
„Postupne spracujú zápisnice z 5 545 volebných okrskov, vrátane troch osobitných okrskov vytvorených pre hlasovanie poštou zo zahraničia. Na zabezpečenie sumarizácie výsledkov vyčlenil úrad takmer 450 pracovníkov, 400 počítačov a 170 tlačiarní,“ zdôraznili štatistici Priebežné a definitívne výsledky referenda bude Štatistický úrad SR zverejňovať na webe www.volbysr.sk.
Rozhodnutie o dvoch otázkach
Referendum sa uskutoční v sobotu 4. júla od 07:00 do 22:00. Voliči konkrétne rozhodnú o otázkach: „1. Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?“ a „2. Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?“.
Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Zdroj: SITA.sk - Termín referenda sa blíži, výsledky bude Štatistický úrad spracovať výlučne elektronicky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Doživotná renta Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Referendum Referendum 4. júla 2026 spracovanie výsledkov Ústava SR Výsledky
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