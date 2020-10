Niektoré úlohy pri celoplošnom testovaní sú na hrane realizovateľnosti, kritizuje bardejovská radnica

Mnohé detaily ešte nie sú dopracované

Mesto sa snaží splniť podmienky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - V okrese Bardejov už začali prípravy na chystané pilotné celoplošné testovanie na COVID-19 . Ako informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, v utorok dopoludnia zasadala v priestoroch Okresného úradu v Bardejove bezpečnostná rada okresu, následne sa stretol aj mestský krízový štáb.Podľa mesta ale stále nie sú známe mnohé detaily a niektoré zverené úlohy sú na hrane realizovateľnosti. Samospráva sa ich ale vynasnaží splniť.Ako konkretizoval Hij, na rokovaní bezpečnostnej rady okresu sa okrem zástupcov štátnej správy a samosprávy zúčastnili aj predstavitelia ministerstva obrany, ktorí predstavili svoje požiadavky na samosprávu. Podľa hovorcu však mnohé detaily ešte nie sú dopracované do realizovateľnej úrovne.V nadväznosti na toto zasadnutie sa mestský krízový štáb snažil vznesené požiadavky pretaviť do realizovateľnej podoby na úrovni samosprávy Bardejova.„Nevieme sa však zbaviť dojmu, že z proklamovanej súčinnosti, ktorú mala samospráva prejaviť a bola na ňu aj pripravená, je zrazu ona ´nositeľkou´ úloh a v jej rukách sa ocitol povestný Čierny Peter. Mesto sa však vynasnaží splniť si svoje úlohy tak, ako sa patrí, hoci niektoré z nich sú naozaj na hrane realizovateľnosti,“ upozornil Hij s tým, že podrobnosti aj s reálnym plánom realizácie majú byť známe najneskôr v stredu popoludní.Pilotné plošné dobrovoľné testovane na COVID-19 sa má v troch okresoch na Orave a v okrese Bardejov konať už najbližší víkend, od piatka 23. do nedele 25. októbra. Na celkovo 235 odberných miestach v rámci dvoch regiónoch má byť otestovaných celkom 180-tisíc ľudí. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2 500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.