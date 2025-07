Tesco hrdo podporuje rešpektujúce pracovné prostredie

[1] Tesco používa skratku LGBTQ+. Ide o inkluzívnejší pojem, ktorý uznáva široké spektrum identít. Skratka LGBTI sa častejšie používa v právnych a politických kontextoch, najmä v Európe a v dokumentoch EÚ.

21.7.2025 (SITA.sk) -"V Tescu sa snažíme docieliť, aby sa každý cítil rešpektovaný a ocenený. Naši budúci aj súčasní kolegovia a kolegyne majú rovnaké príležitosti bez ohľadu na ich pohlavie, rod alebo sexuálnu orientáciu. Podobne sú inkluzívne aj naše rodinné benefity a zabezpečujú rovnaký prístup bez ohľadu na rodinný stav alebo rodové sebaurčenie či sexuálnu orientáciuKaždý z nás si praje, aby ho ostatní prijali a aby mohol byť sám sebou bez strachu z odsudzovania. Len vďaka tomu sa môžeme cítiť, že niekam patríme. A v pracovnom kolektíve to platí dvojnásobne," hovoría dodáva: "Chceme byť spoločnosťou odrážajúcou komunity, v ktorých pôsobíme. Snažíme sa, aby kolegyne a kolegovia v našich predajniach reprezentovali rozmanitosť týchto komunít a k ľuďom sa správame tak, ako chcú, aby sme sa správali k nim."FOTO: Bratislavského pochodu Pride sa 19. júla 2025 zúčastnilo vyše 30 kolegýň a kolegov z Tesca, ktorí sú súčasťou komunity LGBTQ+ alebo jej podporovateľmi. ZDROJ FOTO: TESCO SRPodpora komunity LGBTQ+[1] v Tescu je dlhodobá a systematická. Reťazec už pred tromi rokmi spustil. Zapojili sa do nej kolegyne a kolegovia, ktorí sú súčasťou LGBTQ+ komunity alebo sú ich podporovateľmi. Aktuálne má skupina viac ako 40 členov, ktorí sú v pravidelnom kontakte, diskutujú rôzne témy, vytvárajú podporné aktivity pre komunitu a komunikujú s vedením o dôležitých otázkach ako napríklad zákony týkajúce sa partnerstiev. Ambasádori a ambasádorky sú tiež v úzkom kontakte s iniciatívou Inakosť, ktorá spája jednotlivcov aj organizácie na zlepšenie života ľudí z LGBTQ+ komunity."Myslím si, že všetci túžime po tom, aby sme v práci našli kolektív, v ktorom sa cítime fajn. Byť obklopení ľuďmi, ktorí nás rešpektujú a správajú sa k nám slušne, to poteší aj LGBTI+ ľudí. Mám radosť, že sa Tesco usiluje, aby sa na pracovisku všetci cítili vítaní, vrátane LGBTI+ osôb. Oceňujem, že sa zamestnanci Tesca zapojili do vzdelávacieho programu iniciatívy Inakosť. Práve vzdelávanie sa ukazuje ako kľúčové, ak chceme mať kolektívy, v ktorých je dobrá atmosféra a nerozdeľujú ich hoaxy a klamstvá z internetu. Rozumiem, že nás neznáme veci môžu zneisťovať, ak si však doprajeme priestor na vzdelávanie a spoznávanie iných, tak ľahko môžeme zistiť, že sme všetci na jednej lodi," hovoríNadácia Tesco finančne podporila aj vznikktorý vytvoril bezpečný priestor pre ľudí z tejto komunity a v rámci In poradne poskytuje sociálne a právne poradenstvo v oblastiach, ktoré súvisia so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou. "Celkovo sme cez Nadáciu Tesco od roku 2022 podporili LGBTQ+ komunitu sumou vyše 36 600 eur. Podpora išla na vytvorenie komunitného a integračného centra In iniciatívy Inakosť. Veríme, že podobné centrá vzniknú aj v ďalších častiach Slovenska a budú sa v nich môcť stretávať ľudia s láskou a rešpektom. Podporili sme aj fond pre podporu LGBT+ komunity v Nadácii Pontis, ktorého hlavným cieľom je podpora rozmanitosti, férovej spoločnosti a osvety v téme," vysvetľujeTesco neustále potvrdzuje, že je skvelým miestom na prácu pre všetkých, váži si jedinečnosť všetkých kolegov a kolegýň a podporuje budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. V roku 2021 Tesco ako prvá spoločnosť na Slovensku zverejnilo Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie a odvtedy každý rok transparentne informuje o svojom napredovaní v tomto smere. Za dlhodobý a konzistentný prístup k začleňovaniu rôznych zraniteľných skupín, osobitne ľudí so zdravotným znevýhodnením, reťazec získal aj aktuálne oceneniev kategórii Výnimočný zamestnávateľ.Informačný servis