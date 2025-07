Účastníci výcviku do Národných obranných síl zložili slávnostnú prísahu, boli medzi nimi aj Pellegrini a Kaliňák – VIDEO, FOTO

21.7.2025 (SITA.sk) - Účastníci pilotného výcviku do Národných obranných síl zložili na Bradle prísahu. Urobili tak deň pred 145. výročím narodenia Milana Rastislava Štefánika v nedeľu 20. júla.







Národné obranné sily sa tešia vysokému záujmu

Potreba dobudovať potrebnú infraštruktúru

Ako informovalo ministerstvo obrany, prísahu zložili štyri desiatky účastníkov výcviku, medzi ktorými bol aj prezident Peter Pellegrini , minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ), generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Peter Krajčírovič, dvojica poslancov NR SR, vysokí štátni úradníci, ale aj študenti.K prísahe im zablahoželali náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Daniel Zmeko a veliteľ Národných obranných síl plukovník gšt. Ladislav Kisel. Dvojtýždňový pilotný výcvik Národných obranných síl sa začal 10. júla a zavŕši sa tento týždeň výcvikom prežitia.Ako rezort obrany pripomenul, občanom ponúkli možnosť zapojiť sa do Národných obranných síl. Tie predstavujú novú formu dobrovoľnej účasti na obrane štátu. Predchádzajúci model dobrovoľných aktívnych záloh sa podľa slov ministerstva nestretol s očakávanou odozvou.Ako uviedol minister obrany, Národné obranné sily sa tešia vysokému záujmu a o informácie požiadalo už viac ako päťtisíc občanov. Stovky z nich už čakajú na svoj termín nástupu na výcvik. Cieľom je pritom posilniť odolnosť SR a poskytnúť príslušníkom Národných obranných síl aj finančné a iné benefity."Rezort obrany od konca júna zaregistroval už viac ako šesť stoviek záujemcov, pre ktorých pripravuje ďalšie turnusy výcviku. Predbežný záujem prejavili tisíce občanov," uviedol Kaliňák.Pilotný výcvik prebiehal vo výcvikovom centre na Tureckom vrchu, pričom inštruktorov poskytujú pozemné sily a sily pre špeciálne operácie a servisné a zabezpečovacie úlohy plní 82. brigáda spoločnej podpory.Minister priblížil, že pre Národné obranné sily bude nevyhnutné dobudovať potrebnú infraštruktúru. Ako doplnil, Národné obranné sily sú určené predovšetkým občanom SR, ktorí chcú časť svojho voľného času investovať do zvýšenia odolnosti SR aj v rámci pomoci v krízových situáciách.Súčasne si zlepšia svoju fyzickú kondíciu, naučia sa nové veci a absolvujú v rámci výcviku rôzne výzvy. Kaliňák po vlastnej skúsenosti s výcvikom najviac ocenil vzájomnú spolupatričnosť a podporu cvičiacich."Ozbrojené sily SR som si vždy vážil a rešpektoval, no ak mám teraz možnosť sledovať činnosť vojakov aj prostredníctvom jednotlivých inštruktorov, viac vnímam, aké je ich povolanie náročné a ako si zaslúžia našu úctu a uznanie," uviedol Pellegrini.