 24hod.sk    Z domova

25. augusta 2025

Peter Kotlár nateraz vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca



Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala Slovenská akadémie vied (SAV), nepovažuje za smerodajné.



Peter Kotlár nateraz vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca

 

Peter Kotlár nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala Slovenská akadémie vied (SAV), nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii.

SAV minulý týždeň informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Kotlár vraví, že netuší, aké „vodičky“ vedci skúmali. Tvrdí, že si od neho nevyžiadali šarže vakcín, ktoré skúmal on vo svojej analýze, ktorú zadal českému laboratóriu Sone Pekovej. Splnomocnenec takisto namieta, že SAV nie je certifikované pracovisko,preto na analýzu mRNA vakcín podľa neho nemá dostatočnú odbornosť.

Rovnako nerozumie, prečo SAV zverejnila závery ešte predtým, ako o nich informovala ministerstvo zdravotníctva.

„Predpokladám tichú dohodu so SAV, aby to nevyzeralo, že vláda hundre na vlastnú vládu,“ povedal Kotlár, ktorý očakáva, že sa pod dozorom generálneho prokurátora, ministerstva vnútra, splnomocnenca vlády a aj médií testy zopakujú.

Kotlár dodal, že diplom sa bude trhať až vtedy, keď výsledok celého vyšetrovacieho procesu bude, že nemá pravdu.

„Analýzy SAV-ky ma nevyrušujú, procesne sa zahrali len na záchrancov liberálnej vetvy strany Hlas a Matovičovho režimu. Odporúčam vláde, národu aj OČTK, aby sme spravodlivo vyriešili otázku bezpečnosti a účinnosti vakcín,“ povedal.

O otestovanie vzoriek vakcín požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.

Opozícia v reakcii na zverejnenie informácie o analýze SAV vyzvala na koniec Kotlára vo funkcii.


