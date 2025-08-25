|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 25.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2025
Peter Kotlár nateraz vylúčil svoj odchod z postu splnomocnenca
Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala Slovenská akadémie vied (SAV), nepovažuje za smerodajné.
Zdieľať
Peter Kotlár nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala Slovenská akadémie vied (SAV), nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na pondelkovej tlačovej konferencii.
SAV minulý týždeň informovala, že jej analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila na to, že vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
Kotlár vraví, že netuší, aké „vodičky“ vedci skúmali. Tvrdí, že si od neho nevyžiadali šarže vakcín, ktoré skúmal on vo svojej analýze, ktorú zadal českému laboratóriu Sone Pekovej. Splnomocnenec takisto namieta, že SAV nie je certifikované pracovisko,preto na analýzu mRNA vakcín podľa neho nemá dostatočnú odbornosť.
Rovnako nerozumie, prečo SAV zverejnila závery ešte predtým, ako o nich informovala ministerstvo zdravotníctva.
„Predpokladám tichú dohodu so SAV, aby to nevyzeralo, že vláda hundre na vlastnú vládu,“ povedal Kotlár, ktorý očakáva, že sa pod dozorom generálneho prokurátora, ministerstva vnútra, splnomocnenca vlády a aj médií testy zopakujú.
Kotlár dodal, že diplom sa bude trhať až vtedy, keď výsledok celého vyšetrovacieho procesu bude, že nemá pravdu.
„Analýzy SAV-ky ma nevyrušujú, procesne sa zahrali len na záchrancov liberálnej vetvy strany Hlas a Matovičovho režimu. Odporúčam vláde, národu aj OČTK, aby sme spravodlivo vyriešili otázku bezpečnosti a účinnosti vakcín,“ povedal.
O otestovanie vzoriek vakcín požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) SAV ešte v apríli. Stalo sa tak v reakcii na tvrdenia Kotlára. Ten tvrdil, že testované šarže vakcín sú podľa jemu dostupnej analýzy schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení.
Opozícia v reakcii na zverejnenie informácie o analýze SAV vyzvala na koniec Kotlára vo funkcii.
Súvisiace články:
Opozícia reaguje na výsledky analýzy SAV o vakcinách (21. 8. 2025)
Slovenská akadémia vied: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky (21. 8. 2025)
Drucker: Na analýzu mRNA vakcín proti C0VID-19 treba asi 350.000 eur (6. 5. 2025)
Od tvrdení P. Kotlára sa ostro dištancuje 361 lekárov a farmaceutov (6. 5. 2025)
Zisteniam vládneho splnomocnenca Kotlára neveria takmer dve tretiny opýtaných Slovákov (23. 4. 2025)
Drucker: Súhlasíme s analýzou, no Kotlár musí predložiť svoje závery (23. 4. 2025)
Fico: Do realizácie analýzy SAV nebude SR odoberať vakcíny proti covidu (23. 4. 2025)
Robert Fico opäť podporil Petra Kotlára. Robert Fico v stredu na rokovaní vlády navrhne, aby Slovenská akadémia vied urobila ďalšiu analýzu mRNA vakcín. (22. 4. 2025)
Fico avizuje pripravenosť na spory s dodávateľmi pochybných vakcín (13. 4. 2025)
Generálny prokurátor Žilinka prijal Kotlára, ktorý mu odovzdal svoj posudok o vakcínach (19. 3. 2025)
Prečítajte si tiež
V kauze útoku na advokáta v Lučenci vedú stíhanie pre výtržníctvo aj extrémizmus
Tesco venuje rodičom školákov 61-tisíc eur na pomôcky aj deň voľna