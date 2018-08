Tesla už hľadá zamestnancov pre svoj šanghajský závod

Čínsky závod Tesly by sa mal začať stavať na budúci rok a dva roky po začiatku výstavby by mal začať vyrábať. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking/Šanghaj 7. augusta (TASR) - Tesla pracuje na rýchlej realizácii plánov výstavby závodu v Šanghaji.Americký výrobca elektromobilov len pred mesiacom podpísal dohodu s miestnymi orgánmi týkajúcej sa projektu v hodnote 2 miliárd USD (1,73 miliardy eur) a už začal hľadať zamestnancov pre svoj prvý závod mimo USA.Tesla má podľa inzerátov na svojich internetových stránkach najprv záujem o architektov a skúsených finančných manažérov, celkovo hľadá ľudí na 14 pozícií, pričom u väčšiny sa vyžaduje minimálne 6-ročná prax.Tesla sa k otázkam týkajúcich sa inzerátov nevyjadrila. Podľa čínskeho denníka 21st Century Herald automobilka zverejnila inzeráty v nedeľu (5. 8.).Čínsky závod Tesly by sa mal začať stavať na budúci rok a dva roky po začiatku výstavby by mal začať vyrábať. Kapacita šanghajského závodu by mala dosiahnuť až 500.000 vozidiel ročne. Šéf koncernu Elon Musk chce získať potrebný kapitál v Číne.Musk, ktorý je pod tlakom, keďže sľuby týkajúce sa produkcie v minulosti pravidelne neplnil, plánuje postaviť závod aj v Európe. Stáť by mal v Nemecku alebo Holandsku.