SaS: Bugár by mal vyviesť stranu Most-Híd z katastrofálnej koalície

Jozef Rajtár, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Jozef Rajtár, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. augusta (TASR) – Liberáli vyzývajú predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára, aby nevstúpil do svojej prezidentskej kampane s ďalším podvodom na občanoch Slovenska a vyviedol stranu z "katastrofálnej koalície". Vyhlásil to v utorok počas tlačovej konferencie poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko (SaS).Podľa Galka by to bol najlepší signál pre svedkov, aby sa nebáli hovoriť pravdu, ale aj pre vyšetrovateľov, aby sa nebáli pravdu zistiť. "Bolo by najlepšie, keby skončila vláda v tandeme Smer-SD, SNS a Most-Híd," uviedol Galko.Základom vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej boli podľa slov Galka pomery v štáte – korupcia, chamtivosť a nečinnosť orgánov činných v trestnom konaní. Rovnaké príčiny podľa neho stoja aj za únosom vietnamského občana zo Slovenska. Liberáli chcú dodať odvahu svedkom, ktorí už v tejto súvislosti prehovorili.Podľa poslanca Národnej rady SR Jozefa Rajtára (SaS) sa ukázalo, že ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) je poskokom exšéfa vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). "Máme vážne pochybnosti o objektívnom vyšetrení únosu vietnamského podnikateľa tu u nás na Slovensku," povedal. Podľa jeho slov má Kaliňák problém, lebo v Nemecku je vyšetrovanie v rukách nemeckých vyšetrovateľov a tých si nevie kúpiť a ani ich ovplyvniť. "Je to veľké šťastie pre spravodlivé vyšetrenie prípadu. Sme presvedčení, že by premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) mal odvolať ministerku vnútra," dodal Rajtár.Saková nemá dôveru liberálov, "lebo sa sústavne snaží zmanipulovať verejnú mienku prostredníctvom svojho úradu," poznamenal Rajtár. Podľa jeho slov si Slovensko zaslúži predčasné voľby.Podľa Galka by mal Kaliňák absolvovať detektor lži v Nemecku a odpovedať na viac otázok. Exšéf vnútra absolvoval pre kauzu vlaňajšieho únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha zo Slovenska test na detektore lži. Oznámil to v utorok s tým, že jeho odpovede na otázky súvisiace s prípadom boli vyhodnotené ako pravdepodobne pravdivé.