Most-Híd: Aj bez výzvy opozície presne vieme, čo máme robiť

Na archívnej snímke Béla Bugár. Foto: TASR Martin Baumann Na archívnej snímke Béla Bugár. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 7. augusta (TASR) – Strana Most-Híd aj bez výzvy opozície presne vie, čo má robiť. Vyplýva to zo stanoviska Most-Híd, ktoré v utorok TASR poskytla hovorkyňa strany Klára Debnár."Od začiatku prípadu sa strana namiesto naháňania politických bodov sústreďuje na podstatu - urýchlené konanie a dôkladné vyšetrenie podozrení pri únose vietnamského občana. Nič viac a nič menej," uvádza sa v stanovisku. Most-Híd avizuje, že aj naďalej bude postupovať "rozvážne v záujme objektívneho vyšetrenia celého prípadu".Liberáli v utorok vyzvali predsedu strany Most-Híd Bélu Bugára, aby nevstúpil do svojej prezidentskej kampane s ďalším podvodom na občanoch Slovenska a vyviedol stranu z "katastrofálnej koalície". Vyhlásil to v utorok počas tlačovej konferencie poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko (SaS). Podľa neho by to bol najlepší signál pre svedkov, aby sa nebáli hovoriť pravdu, ale aj pre vyšetrovateľov, aby sa nebáli pravdu zistiť. "Bolo by najlepšie, keby skončila vláda v tandeme Smer-SD, SNS a Most-Híd," dodal Galko.