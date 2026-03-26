Tetra Pak® Factory OS™ získala ocenenie MIMA 2026 za podporu nákladovo efektívneho rastu vo výrobe potravín a nápojov


tetra pak os_1_mima_award 676x405 26.3.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Tetra Pak získala ocenenie Microsoft Intelligent Manufacturing Award (MIMA) 2026 v kategórii Scale! za svoje automatizačné a digitálne portfólio novej generácie, Tetra Pak® Factory OS™. Kategória Scale! vyzdvihuje inteligentné priemyselné riešenia, ktoré vynikajú v rôznych fázach zrelosti a majú široký dosah – či už naprieč hodnotovými reťazcami, zákazníkmi alebo internými procesmi.


Porota ocenila platformu Tetra Pak® Factory OS™ za jej schopnosť pomáhať výrobcom potravín a nápojov zvyšovať produkciu, urýchľovať uvádzanie nových produktov na trh a znižovať výrobné náklady v čoraz náročnejšom geopolitickom a ekonomickom prostredí. V čase rastúcich cien potravín a vstupov umožňuje platforma výrobcom zvyšovať efektívnosť, posilňovať prevádzkovú odolnosť a zároveň zachovať kvalitu produktov.

Systém Tetra Pak® Factory OS™ je možné nasadiť v prevádzkach s rôznou úrovňou digitálnej vyspelosti. Pomáha zvyšovať výkonnosť, urýchľuje digitálnu transformáciu vo veľkom rozsahu a otvára nové príležitosti na rast. Do komplexných výrobných procesov prináša väčšiu prehľadnosť, konzistentnosť a inteligenciu. Je navrhnutý s dôrazom na bezpečnosť a viacvrstvovú ochranu, aby chránil prevádzku aj dáta v prostredí zvýšených kybernetických rizík. Zároveň vytvára základ pripravený na využitie umelej inteligencie, ktorý premieňa dáta v reálnom čase na užitočné informácie pre rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodovanie.

"Výrobcovia potravín a nápojov čelia rastúcemu tlaku dosahovať lepšie výsledky s menším množstvom zdrojov a zároveň si udržať konkurencieschopnosť na neistých trhoch. Toto ocenenie potvrdzuje reálny prínos pokročilej priemyselnej automatizácie, ktorá umožňuje efektívne využívať a spracovávať dáta z výrobných závodov vo veľkom rozsahu. Vďaka systému Tetra Pak® Factory OS™ môžu výrobcovia potravín a nápojov premeniť zložitosť na prehľadnosť, neustále zlepšovať výkonnosť a budovať digitálny základ pripravený na ďalšiu vlnu výroby riadenej umelou inteligenciou," uvádza viceprezident pre automatizáciu a riešenia v spoločnosti Tetra Pak, Sean Sims.

Ocenenie Microsoft Intelligent Manufacturing Award (MIMA) vyzdvihuje inovatívne priemyselné riešenia s merateľným prínosom, založené na technológiách inteligentnej výroby. Udeľujú ho spoločnosti Microsoft a Roland Berger na základe náročného hodnotiaceho procesu. Spoločnosť Tetra Pak sa dostala do užšieho výberu, svoje riešenie predstavila nezávislej porote a následne zvíťazila v kategórii Scale!. Riešenie Tetra Pak® Factory OS™ bude oficiálne ocenené na veľtrhu Hannover Messe 22. apríla 2026.

Zistite viac o Tetra Pak® Factory OS™ tu.

O SPOLOČNOSTI TETRA PAK


Tetra Pak je popredná globálna spoločnosť v oblasti spracovania a balenia potravín. V úzkej spolupráci so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi poskytuje bezpečné, inovatívne a ekologické výrobky, ktoré každý deň uspokojujú potreby stoviek miliónov ľudí vo viac ako 160 krajinách sveta. Spoločnosť s viac ako 24-tisíc zamestnancami na celom svete verí v zodpovedné vedúce postavenie v odvetví a trvalo udržateľný prístup k podnikaniu.

Motto "CHRÁNIME DOBRÉ" (PROTECTS WHAT’S GOOD™) odzrkadľuje víziu spoločnosti, aby boli potraviny bezpečné a dostupné kdekoľvek. Viac informácií o spoločnosti Tetra Pak nájdete na stránke www.tetrapak.com.

Zdroj: SITA.sk - Tetra Pak® Factory OS™ získala ocenenie MIMA 2026 za podporu nákladovo efektívneho rastu vo výrobe potravín a nápojov © SITA Všetky práva vyhradené.

