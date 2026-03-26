Štvrtok 26.3.2026
Meniny má Emanuel
26. marca 2026
Bratislava má historicky najvyšší rozpočet, podľa Čahojovej však nehospodári efektívne
Kandidátka na primátorku Bratislavy a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová v rozhovore pre SITA štúdio uviedla, že Bratislava má historicky najvyšší rozpočet. Ide o sumu ...
26.3.2026 (SITA.sk) - Kandidátka na primátorku Bratislavy a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová v rozhovore pre SITA štúdio uviedla, že Bratislava má historicky najvyšší rozpočet. Ide o sumu približne 760 miliónov, čo je podľa nej veľmi veľa. Čahojová upozornila, že Bratislava má tiež veľmi vysoké zadlženie, aj keď mesto to podľa nej zľahčuje.
„Sú také triky, napríklad, keď sa prenesie časť dlhu na mestské podniky," skonštatovala. Ako príklad efektívneho hospodárenia uviedla Karlovu Ves, v ktorej je starostkou 12 rokov. Majú tu vlastný komunálny podnik, miliónové investície aj napriek nízkym príjmom a každé euro podľa nej niekoľkokrát obracajú.
„Ja som si nekúpila novú stoličku, jazdím na vlastnom aute, platím si pohonné hmoty, platím si telefónne náklady, čokoľvek, kde sa dá ušetriť," priblížila. Súčasnému vedeniu Bratislavy vytkla neúmerné výdavky. Ako príklad uviedla Vianočný stromček za 12-tisíc eur.
Čahojová pripustila, že Bratislava je podfinancovaná, aj vzhľadom k svojej funkcii hlavného mesta SR. Poukázala tiež na to, že mnohí, ktorí v Bratislave pracujú, odvádzajú svoje dane v mieste trvalého bydliska. Podľa nej by každopádne Bratislava mala dostávať nejakú formu financovania, resp. metropolitný fond zo štátneho rozpočtu.
„Ale je veľmi neseriózne pýtať si peniaze od štátu, keď my si nevieme urobiť poriadok doma," dodala zároveň. Bratislava podľa Čahojovej nešetrí na svojej prevádzke a kupuje si drahé veci, ktoré si nemôže dovoliť. Myslí si, že mesto by malo lepšie zhodnocovať mestský majetok a nemôže ľahkovážne ustupovať developerom, ktorí hája svoje záujmy.
„Mesto zhodnocuje svoje pozemky veľmi významným spôsobom, práve zmenami územného plánu," poznamenala. Ako príklad uviedla Nové Lido, kde podľa jej informácií mesto získalo približne 10 percent protihodnoty, ktorú mohlo získať.
Zdroj: SITA.sk - Bratislava má historicky najvyšší rozpočet, podľa Čahojovej však nehospodári efektívne © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Celý rozhovor s kandidátkou na primátorku Bratislavy Danou Čahojovou
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
