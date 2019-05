The Rolling Stones pokračujú po Jaggerovej operácii v turné

Mick Jagger z Rolling Stones. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. mája (TASR) - Britská rocková skupina The Rolling Stones je pripravená pokračovať vo svojom turné No Filter po tom, ako musela odložiť jeho severoamerickú časť pre zdravotné problémy frontmana Micka Jaggera.Formácia vo štvrtok na svojej oficiálnej webovej stránke oznámila, že turné bude pokračovať 21. júna vystúpením v Chicagu, pričom sa uskutočnia všetky pôvodne ohlásené šou a pridaný bol jeden koncert v New Orleanse.Skupina, ktorá je na hudobnej scéne od roku 1962, odohrá v USA a Kanade celkovo 17 koncertov, z ktorých posledný sa uskutoční 31. augusta v Miami. Európsku časť predmetného turné skupina absolvovala v rokoch 2017-2018.Pôvodne sa mala severoamerická časť turné začať 20. apríla, avšak lekári koncom marca 75-ročnému Jaggerovi oznámili, že nemôže vystupovať. Spevák následne podstúpil operáciu srdcovej chlopne a úspešne sa po zákroku zotavil. Jagger na sociálnej sieti Twitter v stredu zverejnil krátke video, v ktorom v skúšobni predvádza svoje charakteristické pohybové kreácie.Tlačová agentúra AP dodáva, že lístky, ktoré si fanúšikovia zakúpili na pôvodné vystúpenia, zostávajú v platnosti a tí, ktorí sa nebudú môcť na vystúpenia v nových termínoch dostaviť, si budú môcť u predajcov nárokovať náhradu.