Do bojnickej zoo sa po 22 rokoch vrátil kondor kráľovský

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Bojnice 30. augusta - Národná zoologická záhrada v Bojniciach získala dvoch kondorov kráľovských. Chov vtáka z Južnej Ameriky, ktorého uctievali už starí Mayovia, tak obnovila po 22 rokoch. Informovala hovorkyňa zoo Simona Kubičková.Kondor kráľovský je jedným zo siedmich druhov tohto vtáka. Charakteristický je čierno-bielym sfarbením peria s pestrofarebnou holou kožou na krku a hlave. Jeho typickým znakom je tiež mäsitý výrastok nad zobákom, ktorý je u dospelých vtákov výrazne oranžový. Pri dĺžke 80 centimetrov môže tento vták merať v rozpätí krídel až dva metre a vážiť viac ako 3,5 kilogramu. Žije prevažne v nížinách tropických lesov, občas aj v otvorenej trávnatej krajine na území rozprestierajúcom sa od Mexika až po severnú časť Argentíny."V porovnaní s ostatnými kondormi nie je kondor kráľovský veľmi spoločenský, žije skôr v pároch alebo malých skupinách a má slabšie vyvinutý čuch. Preto pri vyhľadávaní zdochlín využíva schopnosti iných kondorov, ktorí ho k hľadanej potrave vždy dovedú," vysvetlil zoológ Michal Sloviak.V opatere človeka sa tento vták dožíva často viac ako 30 rokov. Aktuálne chová tento druh 42 zoo a vtáčích parkov v Európe s populáciou približne 70 jedincov. "Koordinátorka chovu pre nás odporučila samicu z varšavskej zoo, kde ju odchovali v roku 2016 a do Bojníc prišla už koncom minulého roka. Rovnako starý samec bol vybraný z chovu Zoo Rhenen v Holandsku, k nám sme ho priviezli začiatkom tohtoročnej letnej sezóny," priblížil ďalej Sloviak.Oba vtáky boli úspešne spojené, ale zatiaľ sú v zázemí. "Je to z dôvodu výstavby novej voliéry pre dravé vtáky v hornej časti zoo, kam sa po jej dokončení presunú orliaky bielokrídle z voliéry pri výbehu plameniakov. Tým sa uvoľní expozičný priestor pre kondory," dodala Kubičková.Kondory kráľovské bojnická zoo chovala aj v minulosti. Už v roku 1968 tam doviezli pár, z ktorého samica žila v zoo až do roku 1995 v jednej z voliér pri vstupe a pokladniciach.