Kauza Djokovič tento rok na Australian Open nehrozí, tenisti sa nemusia testovať a môžu hrať aj nakazení koronavírusom

Djokoviča vlani deportovali

Situáciu budú monitorovať

9.1.2023 (Webnoviny.sk) - Na úvodnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne, ktorý sa začne už v pondelok 16. januára, nemusia hráči podstupovať testy na ochorenie COVID-19 a môžu byť súčasťou podujatia aj vtedy, ak budú nakazení koronavírusom. Informoval o tom riaditeľ turnaja Craig Tiley "Postupujeme podľa toho, ako to funguje všade okolo. Spravili sme však krok vpred a vydali odporúčanie, aby sa hráči držali bokom, keď budú chorí," uviedol Tiley podľa webu BBC.com.Vlani museli tenisti aj tenistky absolvovať testovanie na dennej báze a v prípade pozitívneho výsledku putovali do izolácie.Úrady tiež vyžadovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19, bolo podmienkou vstupu do krajiny. V úvode roka 2021 fungovali hráči a hráčky v uzavretej "bubline".Vlaňajšiu edíciu AO tiež poznačila kauza Srba Novaka Djokoviča , deväťnásobného miestneho šampióna totiž úrady deportovali z krajiny pre nezrovnalosti v dokumentoch potrebných pre výnimku z očkovania. Djokovič sa odmietol nechať zaočkovať."Hráčom, členom realizačných tímov aj pracovníkom organizačného výboru sme oznámili, aby v prípade, že sa necítia dobre, zostali doma. Náš lekársky tím bude naďalej situáciu pozorne monitorovať," pokračoval Tiley.Turnaj Australian Open sa v Melbourne Parku začne v pondelok 16. januára a potrvá do 29. januára.Do hlavnej singlovej súťaže sa dostali aj Slováci Alex Molčan Anna Karolína Schmiedlová , ďalší piati slovenskí tenisti zabojujú o pozíciu v "pavúku" v kvalifikácii.