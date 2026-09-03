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 24hod.sk    Šport

03. septembra 2026

Zapletalovú čaká druhý vrchol sezóny, v Bruseli zabojuje aj o štedrú odmenu


Tagy: Diamantová liga IAAF

Súperkami Slovenky o prvú priečku a prémiu 30 000 USD budú pretekárky z Jamajky, USA, Panamy, Nórska, Belgicka a Portugalska. Elitná slovenská bežkyňa na 400 m prekážok



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switzerland_diamond_league_athletics_6_176 676x451 3.9.2026 (SITA.sk) - Súperkami Slovenky o prvú priečku a prémiu 30 000 USD budú pretekárky z Jamajky, USA, Panamy, Nórska, Belgicka a Portugalska.


Elitná slovenská bežkyňa na 400 m prekážok Emma Zapletalová má pred sebou ďalší vrchol aktuálnej sezóny. Po zisku zlata na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame môže v belgickom Bruseli spečatiť mimoriadne úspešnú sezónu v Diamantovej lige. A tretím vrcholom bude ultimátny svetový šampionát v Budapešti.

V Bruseli môže Športovkyňa roka 2025 na Slovensku nahradiť na "diamantovom tróne" dvojnásobnú majsterku sveta Femke Broedersovú-Bolovú, ktorá medzičasom "presedlala" na 800 m.

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Zakopla a finišovala šiesta


Na ceste do Belgicka ovládla Zapletalová hneď päť mítingov DL, v Zürichu zakopla o deviatu prekážku a finišovala šiesta.

"Po pretekoch ma to mrzelo, ale čo sa stalo, to sa stalo, ideme ďalej. Zobrala som si z toho ponaučenie a verím, že v ďalších pretekoch to zvládnem lepšie. Príčina bola jasná, dostala som príliš blízko pred prekážku, a tak som už nemala priestor pre švihovú nohu. Rytmus po ôsmej prekážke nebol dobrý. Medzičasy po deviatu prekážku boli kvalitné. Ak by som zvládla záverečnú prekážku a finiš, mohol z toho byť osobný rekord, ale to je teraz iba v rovine úvah," cituje Zapletalovú oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

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"Moja séria víťazstiev v Diamantovej lige sa skončila, ale nemyslím si, že by na mňa vyvíjala nejaký tlak. Snažím sa ísť na každé preteky sústredená na to, aby som podala čo najlepší výkon. Je pekné víťaziť, ale keď stojím na štarte, v prvom rade myslím na svojich 10 prekážok, aby som ich zvládla čo najlepšie,“ pokračovala.

Súperky o prvú priečku


Súperkou Slovenky o prvú priečku a prémiu 30 000 USD budú Jamajčanka Rushell Claytonová, Američanky Anna Cockrellová a Dalilah Muhammadová, Panamčanka Gianna Woodruffová, Nórka Amalie Iuelová, domáca Paulien Couckuytová aj Portugalčanka Fatoumata Binta Diallová.

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Zapletalová v aktuálnej sezóne absolvoval už 10 štvorstoviek s prekážkami. "Tréner ma výborne pripravil na celú sezónu. Cítim sa výborne. Vôbec nemám dojem, že by som toho už mala dosť. Vo finále bude dôležité spojenie viacerých faktorov. Každý úspech si vyžaduje stopercentnú fyzickú aj psychickú prípravu. Ešte si s trénerom premyslíme, či pobežím na 14 alebo 15 krokov. Bude závisieť aj od počasia a pocitov. Ale každopádne do ďalšej sezóny to bude asi jednoznačné, pretože pätnásťkrokový rytmus mi už nevychádza,“ doplnila Zapletalová pred bruselským štartom.

Len na pripomenutie, Emma Zapletalová v piatok 4. septembra pobeží o 20.04 h.


Zdroj: SITA.sk - Zapletalovú čaká druhý vrchol sezóny, v Bruseli zabojuje aj o štedrú odmenu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diamantová liga IAAF
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