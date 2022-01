Trippier mieri do nového tímu Newcastle United, jeho prestup stál takmer 15 miliónov eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Avizované posilnenie defenzívy v anglickom futbalovom tíme Newcastle United o Kierena Trippiera sa stalo skutočnosťou. Anglický reprezentant sa stal oficiálne prvým hráčom, ktorý zamieri do St James' Parku po nedávnej zmene vlastníckych pomerov v klube bojujúceho o záchranu v Premier League.Tridsaťjedenročný krajný obranca v ostatných dvoch rokoch hrával v Atléticu Madrid, vlani s ním získal majstrovský titul v španielskej La Lige. Predtým pôsobil v Tottenhame. Jeho návrat do Anglicka stál Newcastle 12 miliónov libier, čiže 14,36 milióna eur. Informoval o tom web BBC.com.Pôvodne sa meno držiteľa striebornej medaily z tohtoročných majstrovstiev Európy skôr spájalo s prípadným odchodom do Manchestru United. Atlético za neho údajne požadovalo 30 miliónov libier, čo je v prepočte približne 35 miliónov eur. Aj preto sa tento transfer nezrealizoval.Newcastle je v aktuálnej tabuľke Premier League na predposlednom mieste, keď z doterajších 19 zápasov v aktuálnom súťažnom ročníku vyhral jediný. Najbližšie sa zverenci trénera Eddieho Howea predstavia v sobotu v 3. kole FA Cupu proti Cambridge United, v Premier League na nich čaká 15. januára súboj proti Watfordu. Pre Howea nie je Trippier neznámy hráč. Spolu sa stretli v tíme Burnley v sezóne 2011/2012.