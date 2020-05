Roger Federer nemá motiváciu na tréning, hrať pred prázdnymi tribúnami by bolo obtiažne

S kondíciou je spokojný

Na boj s koronavírusom venoval milión eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.5.2020 - Už dve dekády patrí Roger Federer medzi neodmysliteľné postavy svetového tenisového diania. Tridsaťosemročný Švajčiar ani napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení spôsobených pandémiou koronavírusu stále nezačal trénovať naplno, pretože v tom nevidí zmysel."So svojou kondíciou som spokojný a stále verím, že ešte potrvá dlho, než sa začnú hrať turnaje. Myslím si, že je dôležité si túto pauzu užiť mentálne, keď ste predtým hrali toľko tenisu," poznamenal Federer v rozhovore s niekdajším rivalom na kurtoch Brazálčanom Gustavom Kuertenom, informoval o tom aj český web iDnes.cz.Bazilejský rodák sa vo februári podrobil operácii kolena, po ktorej si už párkrát "zaťukal" doma o stenu. Okruh ATP sa opäť rozbehne najskôr v auguste, aj tak možno očakávať rôzne obmedzenia, napríklad absenciu divákov. "Hrať veľké turnaje pred prázdnymi tribúnami by pre mňa bolo veľmi obtiažne. Môžeme hrať aj bez fanúšikov, ale na druhej strane vážne dúfam, že bude možné pokračovať v normálnej podobe. Radšej by som počkal, až nastane ten správny čas, aby sme mohli mať aspoň tretinu alebo polovicu hľadiska zaplnenú," myslí si populárny "Fedex".Aktuálne sa Federer venuje rodine aj charite. Na boj s koronavírusom venoval milión eur, prispel aj do fondu pre tenistov v núdzi a jeho nadácia sa dlhodobo stará o jedlo pre africké deti. "Od operácie v roku 2016 sme nikdy nestrávili spoločne doma viac ako päť týždňov. Je to pre nás skvelé obdobie, aj keď si niekedy lezieme na nervy, ako vlastne každá rodina," prezradil 20-násobný grandslamový šampión.Keď príde čas na návrat do súťažného kolotoča, Federer je presvedčený, že sa na kurty dostane oddýchnutý a nabitý energiou. "Keď budem mať jasný cieľ, na ktorý budem trénovať, vrátim sa k príprave a budem zasa supermotivovaný," poznamenal.