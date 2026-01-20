|
Utorok 20.1.2026
Meniny má Dalibor
Denník - Správy
20. januára 2026
USA porušujú medzinárodný poriadok a ohrozujú suverenitu Dánska, tvrdí Korčok – VIDEO
Je nepredstaviteľné, že by USA narušili suverenitu Dánska a získali tak Grónsko. Uviedol to člen predsedníctva Progresívneho Slovenska a bývalý minister ...
20.1.2026 (SITA.sk) - Je nepredstaviteľné, že by USA narušili suverenitu Dánska a získali tak Grónsko. Uviedol to člen predsedníctva Progresívneho Slovenska a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok v rozhovore pre SITA. Zdôraznil, že NATO bolo vytvorené na ochranu voči vonkajšej hrozbe a dnes je najväčšou vonkajšou hrozbou ruská imperiálna politika.
„Zdieľam to, čo povedala veľmi správne a poctivo dánska premiérka, že pokiaľ by došlo k niečomu takémuto nepredstaviteľnému, tak to je koniec. Tá nepredstaviteľnosť spočíva v tom, že tu hrozí, že niekoho suverenita a teritoriálna integrita, v tomto prípade Dánskeho kráľovstva, by bola narušená spojencom,“ povedal Korčok, ktorý dánskemu veľvyslancovi tlmočil, že Progresívne Slovensko stojí na strane Dánska.
Spojené štáty podľa Korčoka nekonali v súlade s medzinárodným právom už v prípade Venezuely. Na jednej strane poukázal na to, že dôvod, pre ktorý Spojené štáty vo Venezuele zasiahli, je nelegitímnosť režimu, a to, že tamojší režim dlhodobo doslova vyváža kriminalitu.
„Je však dôležité, že medzinárodné vzťahy sú postavené na medzinárodnom práve. Napriek okolnostiam, ktoré sú vážne, a tiež sa nedá bagatelizovať, keď osem miliónov ľudí ujde pred represívnym režimom z Venezuely, to však nijakým spôsobom nelegitimuje to, že USA si vybrali cestu, ktorá nie je v súlade s medzinárodným právom,“ upozornil Korčok.
Dnes sa však podľa jeho slov nahliada na Spojené štáty aj z pohľadu toho, že v Európe ich potrebujeme mať za stolom a sme súčasťou Severoatlantickej aliancie, kde sú Spojené štáty nosnou krajinou.
„Nie je to relativizácia, ale je to priznanie reálnej situácie, že tu sa nedá dať bodka za tým,“ zhodnotil. Podotkol, že 30 rokov pôsobil v diplomacii a jednou z charakteristík medzinárodných vzťahov je, že „tam spravodlivosť nenájdeš“.
„Práve preto sa pozerám na tieto veci, aj na vzdialenú Venezuelu, z pohľadu toho, čo to znamená pre Európu, čo to znamená pre Slovenskú republiku. Znamená to pre nás, že my potrebujeme žiť v stabilnom medzinárodnom prostredí. A to stabilné prostredie bolo dané tým, že sa rešpektuje medzinárodné právo,“ podčiarkol Korčok.
Premiér Robert Fico sa podľa Korčoka hlási k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý porušuje medzinárodný poriadok a zaviedol devastačné clá aj pre slovenský automobilový priemysel. Fico mu tiež odovzdal „faktúru za 15 miliárd eur bez toho, aby sme tu urobili normálnu medzinárodnú súťaž,“ dodal.
Narážal tým na to, že nový jadrový reaktor v Jaslovských Bohuniciach za 15 miliárd eur sa má postaviť s pomocou Američanov. V piatok vo Washingtone Fico podpísal medzivládnu dohodu o spolupráci medzi USA a Slovenskom v civilnom jadrovom programe.
Na strane Dánska
Stabilné prostredie
Porušenie medzinárodného poriadku
>>> Celý rozhovor s Ivanom Korčokom
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
