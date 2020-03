Petra Vlhová zažila sezónu snov, ďakuje tímu a hlavne priateľovi

Ďakuje tímu a najbližším

Dúfa v zodpovedné konanie ľudí

16.3.2020 - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová má za sebou síce skrátenú, ale veľmi úspešnú sezónu 2019/2020. Vo Svetovom pohári dosiahla osem pódiových umiestnení, z toho päťkrát stála na najvyššom stupienku. V celkovom poradí skončila tretia, dosiahla niekoľko kvalitných výsledkov v rýchlostných disciplínach a čerešničkou na torte boli dva krištáľové glóbusy za slalom a paralelný slalom."Je to už pár dní odkedy som sa dozvedela, že som získala moje prvé vytúžené glóbusy, o ktorých som snívala od malička. Bola to veľmi zaujímavá sezóna plná emócií, sklamaní, bezmocností, ale na konci všetkého je to sezóna snov. Som nesmierna šťastná a vďačná za všetko, čo som prežila túto sezónu," uviedla 24-ročná Liptáčka v príspevku na facebooku.Okrem toho adresovala vďaku svojmu tímu a najbližším. "Chcem sa v prvom rade poďakovať môjmu skvelému tímu, ktorý vždy všetko robil, aby sme raz získali glóbus a boli najlepší. Ďalej mojim rodičom a sponzorom, ktorí mi veria a podporujú, aby som mohla robiť to, čo ma baví. A hlavne môjmu Miškovi, ktorý je so mnou v dobrom aj v zlom a robí všetko preto, aby som bola najlepšia a najšťastnejšia žena na svete," vyznala sa Vlhová.Pre šíriaci sa koronavírus bolo zrušené podujatie vo švédskom Aare a tiež finále Svetového pohára v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo. Vlhová si uvedomuje, že situácia je vážna, no dúfa, že vďaka zodpovednému konaniu ľudí sa zlepší."Verím, že ak sa všetci spojíme a budeme disciplinovaní, tolerantní a nesebeckí, tak zvládneme všetko. Snažte sa zastaviť a užívať si čas doma so svojimi blízkymi, pretože to je to najviac, čo môže byť," dodala najlepšia športovkyňa SR za rok 2019.