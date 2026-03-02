Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anežka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Tipy na správne umývanie auta


Tagy: PR

Nejde len o vzhľad, ale najmä o odstránenie zvyškov zimných nečistôt, ktoré môžu postupne poškodzovať lak aj podvozok. Sieť čerpacích staníc OMV preto prináša praktického sprievodcu správneho ...



Zdieľať
omv_titulna foto 676x450 2.3.2026 (SITA.sk) - Nejde len o vzhľad, ale najmä o odstránenie zvyškov zimných nečistôt, ktoré môžu postupne poškodzovať lak aj podvozok. Sieť čerpacích staníc OMV preto prináša praktického sprievodcu správneho umývania auta.


  1. Čas veľkého čistenia
    Soľ, jemný prach či mastné usadeniny sa držia v záhyboch karosérie, na diskoch aj na podvozku. Aj keď auto pôsobí čisto, neviditeľné vrstvy nečistôt môžu narúšať ochranné vrstvy laku a podporovať koróziu.
    Po zime je preto ideálne sa zamerať na dôkladné umytie vrátane podvozku a aplikáciu ochrannej vrstvy vosku.

  2. Prvým krokom je správna umyvárka
    Moderné umývacie haly dnes ponúkajú šetrné a efektívne technológie. Oplatí sa sledovať kvalitu predumytia, programy s čistením podvozku, typ kief aj použité vosky.
    Autoumyvárky OMV TopWash kombinujú mäkké penové kefy, vysokotlakové predumytie a programy s voskom, ktoré pomáhajú odstrániť zimné nečistoty a pripraviť lak na jarné počasie.

  3. Lak potrebuje po zime regeneráciu
    Teplejšie dni prinášajú intenzívnejšie slnečné žiarenie aj častejší dážď. Ochranné vosky preto na jar plnia dôležitú funkciu – znižujú priľnavosť peľu a prachu, uľahčujú ďalšie umývanie a pomáhajú chrániť lak pred UV žiarením a vlhkosťou.

  4. Podvozok kontrola je základ
    Podvozok je po zime najviac zaťaženou časťou vozidla. Dôkladné umytie pomáha odstrániť zvyšky soli a nečistôt, ktoré by mohli urýchliť opotrebovanie komponentov. Zaradiť program s čistením podvozku aspoň raz mesačne je dobrým základom prevencie.


Keď sa starostlivosť oplatí aj finančne


Mať čisté auto nemusí ísť do peňazí. V rámci aktuálnej akcie môžete získať 50 % zľavu na program TOP v umyvárkach OMV TopWash a ušetriť minimálne 5 EUR vrátane leštiaceho prostriedku s vodoodpudivým efektom.

Ak do 31. 3. 2026 natankujete jednorazovo aspoň 25 litrov prémiového paliva OMV MaxxMotion a pri platbe sa preukážete aplikáciou MyStation, automaticky získate kupón na 50 % zľavu na program TOP v umyvárkach OMV TopWash.

Chcete umývať za polovicu? Tankujete prémiovo!

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Tipy na správne umývanie auta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vallo a Droba ohlásili kandidatúru na post šéfov samospráv, podporí ich štvorica strán- VIDEO
<< predchádzajúci článok
Žilinka chce efektívnejší boj proti daňovej trestnej činnosti, Rašimu zaslal návrh zákona – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 