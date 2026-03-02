|
Pondelok 2.3.2026
Úvodná strana
|
Denník - Správy
Tipy na správne umývanie auta
Nejde len o vzhľad, ale najmä o odstránenie zvyškov zimných nečistôt, ktoré môžu postupne poškodzovať lak aj podvozok. Sieť čerpacích staníc OMV preto prináša praktického sprievodcu správneho ...
2.3.2026 (SITA.sk) - Nejde len o vzhľad, ale najmä o odstránenie zvyškov zimných nečistôt, ktoré môžu postupne poškodzovať lak aj podvozok. Sieť čerpacích staníc OMV preto prináša praktického sprievodcu správneho umývania auta.
Mať čisté auto nemusí ísť do peňazí. V rámci aktuálnej akcie môžete získať 50 % zľavu na program TOP v umyvárkach OMV TopWash a ušetriť minimálne 5 EUR vrátane leštiaceho prostriedku s vodoodpudivým efektom.
Ak do 31. 3. 2026 natankujete jednorazovo aspoň 25 litrov prémiového paliva OMV MaxxMotion a pri platbe sa preukážete aplikáciou MyStation, automaticky získate kupón na 50 % zľavu na program TOP v umyvárkach OMV TopWash.
Chcete umývať za polovicu? Tankujete prémiovo!
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Tipy na správne umývanie auta © SITA Všetky práva vyhradené.
- Čas veľkého čistenia
Soľ, jemný prach či mastné usadeniny sa držia v záhyboch karosérie, na diskoch aj na podvozku. Aj keď auto pôsobí čisto, neviditeľné vrstvy nečistôt môžu narúšať ochranné vrstvy laku a podporovať koróziu.
Po zime je preto ideálne sa zamerať na dôkladné umytie vrátane podvozku a aplikáciu ochrannej vrstvy vosku.
- Prvým krokom je správna umyvárka
Moderné umývacie haly dnes ponúkajú šetrné a efektívne technológie. Oplatí sa sledovať kvalitu predumytia, programy s čistením podvozku, typ kief aj použité vosky.
Autoumyvárky OMV TopWash kombinujú mäkké penové kefy, vysokotlakové predumytie a programy s voskom, ktoré pomáhajú odstrániť zimné nečistoty a pripraviť lak na jarné počasie.
- Lak potrebuje po zime regeneráciu
Teplejšie dni prinášajú intenzívnejšie slnečné žiarenie aj častejší dážď. Ochranné vosky preto na jar plnia dôležitú funkciu – znižujú priľnavosť peľu a prachu, uľahčujú ďalšie umývanie a pomáhajú chrániť lak pred UV žiarením a vlhkosťou.
- Podvozok kontrola je základ
Podvozok je po zime najviac zaťaženou časťou vozidla. Dôkladné umytie pomáha odstrániť zvyšky soli a nečistôt, ktoré by mohli urýchliť opotrebovanie komponentov. Zaradiť program s čistením podvozku aspoň raz mesačne je dobrým základom prevencie.
