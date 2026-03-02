Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. marca 2026

Žilinka chce efektívnejší boj proti daňovej trestnej činnosti, Rašimu zaslal návrh zákona – FOTO


Generálny prokurátor Maroš Žilinka predložil predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu podnet na prijatie zmeny a doplnenia Trestného ...



6791fccb8bf3d518418177 676x451 2.3.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka predložil predsedovi Národnej rady SR Richardovi Rašimu podnet na prijatie zmeny a doplnenia Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb týkajúci sa ochrany spoločnosti pred daňovou trestnou činnosťou.

Účinnejší boj proti daňovej trestnej činnosti


Ako šéf prokuratúry informoval na sociálnej sieti, cieľom podnetu je účinnejší a efektívnejší boj proti daňovej trestnej činnosti a s tým súvisiaca ochrana finančných záujmov Slovenskej republiky a Európskej únie.

Návrh zákona s dôvodovou správou je zameraný na rozšírenie definície pojmu ,škodaʻ, rozšírenie definície pojmu ,výnos z trestnej činnostiʻ a sprísnenie podmienok trestnej zodpovednosti páchateľov trestného činu daňového podvodu,“ zdôraznil Žilinka s tým, že navrhuje trestnosť neoprávneného uplatnenia DPH alebo spotrebnej dane už od malého rozsahu, teda od sumy prevyšujúcej 700 eur, oproti súčasnej trestnosti až od sumy prevyšujúcej 20-tisíc eur. Návrh tiež obsahuje súvisiace legislatívno-technické zmeny Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Pokles počtu stíhaných o polovicu


Podnet Žilinka podľa vlastných slov predkladá na základe poznatkov Generálnej prokuratúry SR vyplývajúcich zo „Zhodnotenia postupu orgánov činných v trestnom konaní pri postihovaní zodpovedných osôb pre trestné činy daňové v súvislosti s novelami Trestného zákona vykonanými v roku 2024“.

Podľa štatistických údajov prokuratúry totiž došlo v roku 2025 v dôsledku legislatívnych zmien k zásadnému poklesu stíhaných a obžalovaných osôb za trestný čin daňového podvodu. Konkrétne v porovnaní s rokom 2024 bol zistený pokles počtu stíhaných osôb o 48,86 percenta a počtu obžalovaných osôb o 56,92 percenta.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka chce efektívnejší boj proti daňovej trestnej činnosti, Rašimu zaslal návrh zákona – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

