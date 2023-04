Rusi vraj odvádzajú deti zo škôl a škôlok v Enerhodare, na Krym berú aj nábytok a matrace

16.4.2023 (SITA.sk) - Rusi údajne začali s nútenou evakuáciou detí zo škôl a škôlok v okupovanom meste Enerhodar , ktoré sa nachádza pri Záporožskej jadrovej elektrárni , na Krym Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na energetickú spoločnosť Enerhoatom . Tá tvrdí, že informácie o evakuácii šíria v školách a škôlkach. Evakuácia sa začala a bude trvať do 20. apríla.„Plánujú vziať deti na Krym na autobusoch elektrárne, čím údajne zlegalizujú krádež dopravy Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú využívajú zamestnanci na cestu do práce. Okupanti začali brať nábytok, matrace a ďalšie veci z mestských škôlok,“ uviedol Enerhoatom.V októbri 2022 starosta Melitopoľa vyhlásil, že Rusi nevrátili deti, ktoré vzali z okupovaného Enerhodaru do „letných táborov“ v Rusku a na okupovanom Kryme, ich rodičom. Tieto deti zostali v týchto táboroch na neurčito.