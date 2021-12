Tisíce demonštrantov protestovali v Bruseli proti sprísneným opatreniam aj povinnej vakcinácii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.12.2021 - Tisíce demonštrantov sa v nedeľu zišli v belgickom hlavnom meste Brusel na proteste proti sprísneným protipandemickým reštrikciám, ktorých cieľom je čeliť rastúcemu počtu infekcií koronavírusom.Polícia v Bruseli nasadila početné jednotky vzhľadom na to, že predchádzajúce protesty prerástli do násilností.Demonštranti prišli protestovať proti tomu, že vláda presadzuje vakcináciu a belgickí zdravotníci budú mať od prvého januára tri mesiace na to, aby sa proti koronavírusu očkovali, ak sa nechcú vystaviť riziku straty zamestnania.Viaceré európske štáty však prijímajú tvrdšie opatrenia s cieľom zabrzdiť novú vlnu ochorení COVID-19 vyvolanú vysoko nákazlivým variantom omikron. Napríklad Holandsko vyhlásilo celoštátny lockdown.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu uviedla, že omikron už potvrdili v 89 krajinách. V štátoch, v ktorých sa omikron už šíri komunitne, sa počet ochorení COVID-19 spôsobených týmto variantom zdvojnásobuje za 1,5 až 3 dni.