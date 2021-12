Cyprus pre omikron sprísnil kontrolu cestujúcich z Británie, otestovať sa musia aj očkovaní

Pozitívni musia zostať v izolácii

Negatívni dostanú päť rýchlotestov

18.12.2021 - Cyprus v súvislosti so šírením sa ochorenia COVID-19 sprísnil kontrolu všetkých cestujúcich vo veku nad 12 rokov prichádzajúcich z Veľkej Británie.K opatreniam patrí aj to, že musia zostávať v karanténe, kým nie sú k dispozícii výsledky testov vykonaných na letisku po ich prílete.Cyperské ministerstvo zdravotníctva v sobotu uviedlo, že dôvodom sprísnenia opatrení je „drastický rast" počtu prípadov nákazy variantom omikron.Opatrenia sa týkajú všetkých cestujúcich bez ohľadu na to, či boli alebo neboli vakcinovaní alebo bez ohľadu na to, či prekonali ochorenie COVID-19.Na základe nových pravidiel pasažieri, ktorí majú pozitívny výsledok testu na koronavírus na cyperskom letisku, musia zostať v izolácii, kým sa s nimi neskontaktujú predstavitelia ministerstva zdravotníctva, aby im dali ďalšie inštrukcie.Cestujúci, ktorí majú negatívny výsledok testu, dostanú päť rýchlotestov, ktoré musia počas svojho pobytu na Cypre použiť.V prípade, že budú mať pozitívny výsledok samotestovania, majú povinnosť kontaktovať lekára na Cypre a dať si urobiť ďalší PCR test.Na Cypre žije početná skupina Britov a zvyčajne viac ako polovica všetkých turistov prichádzajúcich na tento stredomorský ostrov pochádza zo Spojeného kráľovstva.