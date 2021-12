Heger: Do 9.1.2022 sa pravidlá meniť nebudú napriek poklesu pacientov

Napriek miernemu poklesu pacientov s ochorením COVID-19 v nemocniciach sa opatrenia proti pandémii do 9. januára 2022 meniť nebudú. Dôvodom je, že naplnenosť nemocníc je stále vysoká. V relácii TA3 V politike to zdôraznil premiér Eduard Heger (OĽANO).





"Som rád, že nám počty pacientov klesli, ale stále máme naplnenosť nemocníc vysokú a zdravotníci si isto nestihli oddýchnuť. Ani minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nechce aspoň do 9. januára meniť pravidlá, tak ako sme sa pôvodne dohodli," uviedol Heger. Reagoval tak na návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby krajina pri poklese pacientov v nemocniciach opäť prešla na COVID automat a otvorili sa prevádzky.Podľa Hegera je problémom aj to, že sa stále nevie, ako budú variant omikron znášať nezaočkovaní. "Uvidíme, v akom stave budú nemocnice po 9. januári 2022, potom sa budeme zaoberať otázkou, či uvoľníme alebo sprísnime opatrenia. Každý občan počas Vianoc rozhodne, ako to bude u nás vyzerať," upozornil predseda vlády.Zopakoval, že je skôr za povinné očkovanie ľudí starších ako 60 rokov. Nevylúčil však ani povinné očkovanie podľa profesie. "Ak sa tak dohodneme, prečo nie, nemám s tým problém. Dáva to zmysel, na mne to padať nebude," uistil Heger. Finančné odmeňovanie seniorov však už podľa neho žiadne ďalšie nebude. Jedinou cestou potom podľa jeho slov zostane už len povinné očkovanie.Premiér zároveň avizoval, že odmenu 350 eur nedostanú len zdravotníci, ale aj pedagógovia.Koalícia v súčasnosti podľa Hegerových slov postupuje v reformách ďalej. Verí, že do marca budúceho roka ich parlament schváli. "Súdnu mapu máme celkom vyladenú. Stavebný zákon je zložitá odborná téma," skonštatoval premiér.Zároveň vníma, že členovia vlády cez sociálne siete vysielajú rôzne signály a nepáči sa mu to. "Ako premiér voči takejto komunikácii pritvrdzujem," uviedol. Dodal tiež, že nemá ambíciu vymeniť lídra hnutia OĽANO Igora Matoviča na jeho poste, ani sa neuvažuje o žiadnej personálnej zmene na pozícii predsedu.