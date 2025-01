Trump sľubuje „zlatý vek“ pre Ameriku, svet očakáva nepredvídateľné líderstvo a narušenie globálneho poriadku

20.1.2025 (SITA.sk) - Svojim návratom do Bieleho domu Donald Trump sľubuje nový „zlatý vek“ pre Ameriku, ale svet sa pripravuje na návrat jeho nepredvídateľného líderstva.Líder amerických republikánov sľúbil, že po návrate do Bieleho domu bleskovo vydá nariadenia, ktoré zrušia dedičstvo Joea Bidena , a že začne okamžité deportácie imigrantov bez dokladov. Nastupujúci prezident USA povedal, že „zastaví inváziu na naše hranice" a zvráti politiku „transrodového šialenstva" v amerických školách.Trump, ktorý počas predvolebnej kampane povedal, že bude diktátorom iba v „prvý deň", sľúbil, že do niekoľkých hodín od nástupu do úradu podpíše približne sto nariadení. Ide o vyhlásenie núdzového stavu na južnej hranici USA s Mexikom či o zrušenie smerníc Bidenovej administratívy o diverzite a ťažbe ropy. Pre zvyšok sveta znamená Trumpov návrat očakávanie nepredvídateľnosti. Keďže plánuje rozsiahle clá, vyslovil teritoriálne nároky na Grónsko a Panamský prieplav a spochybnil americkú pomoc Ukrajine, zdá sa, že Trump opäť otrasie globálnym poriadkom.Jeho víťazstvo posmeľuje pravicových politikov na celom svete. Ukážkou je napríklad pozvanie talianskej pravicovej premiérky Giorgie Meloniovej na inauguráciu, hoci zahraniční lídri zvyčajne nie sú pozvaní. Trump sa zapisuje do histórie aj tým, že je najstarším americkým prezidentom nastupujúcim do úradu. Po Groverovi Clevelandovi je tiež len druhým prezidentom v histórii USA, ktorý sa po volebnej prehre opäť vrátil k moci.