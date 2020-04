Zvieracie útulky sú pre pandémiu zatvorené a bez finančnej podpory, štát na ne zabudol

Dve percentá vyplatia neskôr

Stovky zvierat v starostlivosti

23.4.2020 - Sloboda zvierat požiadala v súvislosti s koronavírusom o pomoc Ústredný krízový štáb SR, ministerstvo pôdohospodárstva a rezort financií. Zvieracie útulky, ktorých zdrojom financovania je hlavne darcovstvo, sú pre hroziacu pandémiu približne mesiac zatvorené.Miera finančnej podpory zo strany darcov klesá a vládou prijaté opatrenia nerátajú s finančnou pomocou občianskym združeniam.Možnosť podávania daňových priznaní do 30. mája zároveň znamená, že dve percentá z daní, ktoré môžu občania poukazovať občianskym združeniam, budú vyplácané neskôr. Podľa Slobody zvierat môžu byť takto formulované podmienky pre množstvo občianskych združení likvidačné.Sloboda zvierat sa preto obrátila na štátne inštitúcie so žiadosťou, aby zvážili priebežné vyplácanie dvoch percent z daní, ktoré občania poukázali občianskym združeniam v už podaných daňových priznaniach.Zároveň požiadala ministerstvo pôdohospodárstva o finančnú pomoc na pokrytie prevádzkových nákladov útulkov. Tie sú pre verejnosť zatvorené približne mesiac, čo negatívne ovplyvnilo možnosti venčenia, dobrovoľníckej pomoci, klesol počet adopcií a finančná podpora zo strany darcov.„Chápeme šetrenie aj nevyhnutný útlm tam, kde je to možné. My sa však staráme o stovky zvierat, ktoré potrebujú ošetriť a nakŕmiť dnes, zajtra a aj ďalší mesiac a nemôžeme čakať, kým sa situácia upokojí. V hre sú životy živých tvorov,“ povedala predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.Podľa nej už teraz čelia mnohé občianske združenia existenčným problémom a nemajú žiadne peniaze. Presun vyplácania dvoch percent z daní na neurčito bude znamenať ďalšie mesiace existenčnej neistoty a pre mnohé občianske združenia aj úplný zánik.Sloboda zvierat je nezisková organizácia založená v roku 1992. Jej hlavnou činnosťou je ochrana zvierat. Okrem pomoci zvieratám sa venuje aj osvetovej činnosti, výchove a príprave kampaní a legislatívnych zmien. Sídli v Bratislave a okrem hlavného bratislavského útulku prevádzkuje aj 23 regionálnych centier.V roku 2019 Sloboda zvierat a jej regionálne útulky prijali 7 711 psov a mačiek. Pôvodným majiteľom sa podarilo vrátiť 1 168 zvierat, nový domov prostredníctvom adopcie si našlo 5 190 psov a mačiek.