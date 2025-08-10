Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 10.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vavrinec
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

10. augusta 2025

Ukrajinská armáda hlási úspech, Bezsalivka je opäť pod jej kontrolou


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda vojna na Ukrajine Zahraničie

Ukrajinská armáda oznámila, že od ruskej armády získala späť dedinu v Sumskej oblasti. Ukrajinské jednotky „oslobodili a úplne vyčistili“ Bezsalivku od ruských ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_67699 676x451 10.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda oznámila, že od ruskej armády získala späť dedinu v Sumskej oblasti. Ukrajinské jednotky „oslobodili a úplne vyčistili“ Bezsalivku od ruských síl, uviedol generálny štáb armády na sociálnej sieti. Uviedli, že v bojoch bolo „eliminovaných“ 18 ruských vojakov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Dedina sa nachádza na frontovej línii na severe krajiny a približne 20 kilometrov západne od hlavných bojov medzi oboma armádami v severnom regióne. Rusko, ktoré vtrhlo na Ukrajinu vo februári 2022, spustilo v apríli obnovenú ofenzívu v Sumách po tom, čo od ukrajinských síl získalo späť svoju vlastnú Kurskú oblasť.

Ruské jednotky sa v súčasnosti nachádzajú približne 20 km od regionálneho hlavného mesta Sumy, ktoré bolo terčom častých smrteľných ostreľovacích útokov. Ruská ofenzíva sa zameriava na východnú Ukrajinu, kde v posledných mesiacoch zintenzívnila svoje zisky proti svojim menej vybaveným protivníkom.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská armáda hlási úspech, Bezsalivka je opäť pod jej kontrolou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská armáda vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Katarínka privíta návštevníkov na magickej Noci hradov a zrúcanín, pripravený je bohatý program
<< predchádzajúci článok
Tisíce ľudí protestovali v Tel Avive proti krokom izraelskej vlády rozšíriť vojnu v Pásme Gazy – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 