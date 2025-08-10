|
10. augusta 2025
Ukrajinská armáda hlási úspech, Bezsalivka je opäť pod jej kontrolou
Ukrajinská armáda oznámila, že od ruskej armády získala späť dedinu v Sumskej oblasti. Ukrajinské jednotky „oslobodili a úplne vyčistili“ Bezsalivku od ruských ...
Zdieľať
10.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda oznámila, že od ruskej armády získala späť dedinu v Sumskej oblasti. Ukrajinské jednotky „oslobodili a úplne vyčistili“ Bezsalivku od ruských síl, uviedol generálny štáb armády na sociálnej sieti. Uviedli, že v bojoch bolo „eliminovaných“ 18 ruských vojakov.
Dedina sa nachádza na frontovej línii na severe krajiny a približne 20 kilometrov západne od hlavných bojov medzi oboma armádami v severnom regióne. Rusko, ktoré vtrhlo na Ukrajinu vo februári 2022, spustilo v apríli obnovenú ofenzívu v Sumách po tom, čo od ukrajinských síl získalo späť svoju vlastnú Kurskú oblasť.
Ruské jednotky sa v súčasnosti nachádzajú približne 20 km od regionálneho hlavného mesta Sumy, ktoré bolo terčom častých smrteľných ostreľovacích útokov. Ruská ofenzíva sa zameriava na východnú Ukrajinu, kde v posledných mesiacoch zintenzívnila svoje zisky proti svojim menej vybaveným protivníkom.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinská armáda hlási úspech, Bezsalivka je opäť pod jej kontrolou © SITA Všetky práva vyhradené.
