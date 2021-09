Tisícky nezaočkovaných francúzskych zdravotníkov dočasne prepustili

Tisícky zdravotníkov vo Francúzsku dočasne prepustili zo zamestnania, pretože sa nedali zaočkovať proti koronavírusu pred vypršaním lehoty stanovenej do 15. septembra. Uviedol to vo štvrtok francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran, ktorého citovala agentúra AFP.





"Včera (v stredu) bolo v zdravotníckych strediskách a na klinikách upovedomených o dočasnom prepustení asi 3000 zamestnancov, ktorí ešte neboli zaočkovaní," povedal Véran pre rozhlasovú stanicu RTL. Dodal, že "niekoľko desiatok" z nich radšej podalo výpoveď, než by sa dali zaočkovať. Véran však zároveň podotkol, že vo Francúzsku je celkovo až 2,7 milióna zdravotníckych pracovníkov a "pokračovanie zdravotnej starostlivosti je tak zabezpečené".Francúzsky prezident Emmanuel Macron dal personálu v nemocniciach, domovoch dôchodcov a požiarnych službách v júli ultimátum, aby sa do 15. septembra zaočkovali aspoň prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Zaočkovať sa však zdráhalo najmä veľa zdravotných sestier, pričom ako dôvod uvádzali obavy v súvislosti s bezpečnosťou alebo účinnosťou vakcinácie. To predstavovalo riziko, že očkovacia kampaň vo Francúzsku by sa mohla zastaviť, konštatuje AFP.

Francúzsky úrad verejného zdravotníctva minulý týždeň uviedol, že zaočkovať sa ešte musí zhruba 12 percent nemocničného personálu a šesť percent lekárov v súkromných ambulanciách.



Obe dávky očkovacej látky proti koronavírusu dostalo už približne 70 percent Francúzov. Vakcíny sú v krajine dostupné pre všetkých obyvateľov nad 12 rokov. Až 74 percent však dostalo len prvú dávku. Podľa AFP by takéto čísla mohli znamenať, že veľa ľudí sa aj napriek neobmedzenému prístupu k vakcínam nechce dať očkovať.



Vakcíny pomohli Francúzsku obmedziť "štvrtú vlnu" nákazy, ktorú zažíva s menej než 2000 pacientmi na jednotkách intenzívnej starostlivosti denne. Véran však uviedol, že je "príliš skoro" na uvažovanie o zrušení preukazovania sa zdravotnými preukazmi. "Stále je zhruba 10.000 nových prípadov denne - pandémia sa neskončila," upozornil.



Francúzske ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že za uplynulých 24 hodín zaznamenalo 79 nových úmrtí na COVID-19. Ochoreniu podľahlo v krajine celkovo už 115.829 ľudí.