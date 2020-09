Británia hlási najvyšší počet nakazených COVID-19 od začiatku pandémie, zaznamenala aj úmrtia

Ďalších 40 ľudí v dôsledku nákazy zomrelo. K väčšine úmrtí došlo v Anglicku, okrem dvoch v Škótsku a jedného vo Walese.

Veľká väčšina nových prípadov koronavírusu bola v Anglicku, a to 5 632. Nasledovalo Škótsko so 465 infekciami, Wales s 348 prípadmi a Severné Írsko so 189 prípadmi. Informuje o tom portál news.sky.com.

Doteraz najväčší počet prípadov koronavírusu za jeden deň Británia hlásila 1. mája, kedy ich bolo zistených 6 201. Vtedy sa však testovalo podstatne menej ľudí. Podľa výskumníkov Imperial College počas kulminácie prvej vlny pandémie sa v skutočnosti vo Veľkej Británii denne koronavírusom pravdepodobne nakazilo viac ako 100-tisíc ľudí.



