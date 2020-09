Donny Benét vystúpi s kapelou na Pohoda Dni_FM 2021

Dnes totiž zverejňuje svoje európske turné austrálsky showman, skvelý muzikant a miláčik návštevníkov Pohody Donny Benét. Na Slovensko sa vráti práve počas Pohoda Dňa_FM aj s novým albumom Mr. Experience. Len pred malou chvíľou zverejnil nový trblietavý klip k piesni Moving Up, ktorý naznačuje, na čo sa môžu tešiť jeho európski fanúšikovia na jar 2021.

Austrálsky bonviván Donny Benét vystúpil na Pohode 2018 sám, na následnej vypredanej jesennej tour ho už na saxofóne sprevádzal brat Dan a v roku 2019 odohral festival Pohoda s celou kapelou – v rámci európskej premiéry v zostave The Donny Benét Show Band. Donny sa so slovenskými fanúšikmi spojil toto leto setom zo svojho austrálskeho štúdia špeciálne vytvoreným pre festival Pohoda in the Air. Do Európy sa vráti s celou kapelou na jar 2021 a opäť sa predstaví aj na Slovensku. 7. mája zahrá počas Pohoda Dňa_FM v budove Slovenského rozhlasu. Okrem obľúbených hitov zaznejú aj piesne z jeho novinky Mr. Experience. NME vyzdvihuje Jeho schopnosť reštaurovať 80-te roky do modernej a zároveň klasickej podoby. Podľa magazínu je jeho „post-disco party guilty pleasure“ poslednej dekády – je to hudba pre polnočné tance v miernom opojení, pri ktorých dúfate, že sa nikto iný nepozerá. Tradičnú warm-up akciu Pohody pripravujú organizátori festivalu v spolupráci s Rádiom_FM, ktoré prinesie program Pohoda Dňa_FM aj vo svojom živom vysielaní.

Videá: