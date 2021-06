Tohtoročný GLOBSEC prebehol bez Covid incidentu vďaka špeciálne prepojenému testovaniu a riadeniu vstupu

Home-office? Vo Vacuumlabs sa s dopadmi pandémie porátali po svojom

Kto je Vacuumlabs?

23.6.2021 (Webnoviny.sk) -Testovacie centrum sa otvorilo 15. júna na nábreží Grand Hotel River Park Bratislava a bolo v prevádzke až do skončenia konferencie 17. júna. Všetci hostia prestížnej konferencie museli bez ohľadu na očkovanie podstúpiť testovanie na mieste. Z celkového počtu bolo urobených 845 klasických RT-PCR a 708 nových LAMP testov spoločnosti MultiplexDX, ktoré pri takmer rovnakej citlivosti však umožňujú dodať výsledok za 60-90 minút, čo je výrazne rýchlejšie ako pri klasických RT-PCR testoch. Testovanie zachytilo celkovo 3 pozitívne osoby a zabránilo tak šíreniu nákazy v priestoroch konferencie.Pohodlná online registrácia umožnila plynulý priebeh testovania bez čakania. Vďaka spolupráci s ďalšími partnermi konferencie Biomedicínskym centrom SAV (PCR testy) a MultiplexDX (LAMP testy) boli vzorky vyhodnotené rýchlo a bez akéhokoľvek zdržania.Hneď ako test potvrdil negatívny výsledok vzorky, QR kód v aplikácii automaticky aktivoval registráciu a umožnil účastníkovi vstup na konferenciu. Nikto z účastníkov ani organizátorov nebol administratívne zaťažený kontrolou testov pri vstupe, systém všetko vyriešil automaticky a bez chýb."Skúsenosť s fungovaním informačného systému bola veľmi pozitívna. Pri účasti diplomatickej špičky z celého sveta, ktorú GLOBSEC každoročne hostí, nám špeciálne vyvinutý systém umožnil manažovať vstup na podujatie veľmi rýchlo a efektívne," hovorí prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.Dôvodom je práve premyslený bezpečnostný systém s manažovaním COVID-19 testovania a vstupu. "Pre zaistenie najvyššej úrovne zdravotnej bezpečnosti testoval Rýchlotest-Covid od začiatku mája celý organizačný tím GLOBSEC dvakrát týždenne avykonal takmer 500 AG a PCR testov. Pre samotnú konferenciu vyvinula naša materská technologická firma Vacuumlabs špeciálny systém, ktorý automaticky manažoval vstup na podujatie na základe výsledkov testov. Skúsenosť pri konferencii GLOBSEC ukazuje, že aj masové podujatia sa dajú organizovať pri zaistení najvyššej bezpečnosti, ak sa prepojí adresné testovanie s technologickým riešením," hovorí Martin Vavrinčík, projektový manažér Rýchlotest-Covid."Inovácie prinášame už takmer 10 rokov našim fintech klientom. Pandémia priniesla výzvy na inovácie aj v oblasti ochrany zdravia. Je pre nás veľkou cťou, že tento rok mohol byť náš projekt Rýchlotest-Covid Healthcare Partnerom podujatia GLOBSEC a spolu s ďalšími inovatívnymi spoločnosťami BMC SAV a MultiplexDX zaistiť vysokú bezpečnosť pre účastníkov tohto prestížneho podujatia," dodáva Matej Ftáčnik CEO Vacuumlabs.Slovenská softvérová firma Vacuumlabs chcela svojim zamestnancom v čase pandémie v roku 2020 dopriať možnosť bezpečného príchodu do práce. Preto v spolupráci s medicínskymi partnermi, vytvorila vlastnú testovaciu službu – Rýchlotest-Covid . Neskôr začali jej služby využívať ďalšie slovenské firmy, ako Pixel Federation, Kia, VÚB či Dedoles. Rýchlotest-Covid momentálne prevádzkuje 13 mobilných odberových miest, ktoré doteraz vyhodnotili takmer 400 000 RT-PCR a antigénových testov. Vďaka nasadeniu developerov má služba od začiatku vysokú technologickú podporu; jej silný proklientský prístup sa prejavuje aj v jednoduchej registrácii na test a v rýchlom doručení výsledkov. Záujemcovia sa môžu v rámci Rýchlotest-Covid otestovať antigénovým, RT-PCR testom, ako aj pohodlnejším slinným testom. A to všetko za najnižšie ceny na trhu.Firma, ktorá začala ako slovenský start-up v roku 2012 je dnes globálnym poskytovateľom fintech riešení. Svoj tím podporuje vo vytváraní inovatívnych a nových projektov – takýmto spôsobom vznikol nielen Rýchlotest-Covid , ale napríklad aj najväčšia developerská konferencia v regióne Reactive Conf , firma zameraná na právnu pomoc začínajúcim tech spoločnostiam Sparring , či prvá LGBT+ banka v USA - Daylight Jej developeri, dizajnéri a dátoví analytici pracujú na unikátnych svetových projektoch. Vacuumlabs stál pri vzniku MOX.com , digitálnej banky novej generácie v Hong Kongu, pri vývoji krypto-peňaženky Yoroi pre kryptomenu Cardano, ako aj pri vývoji online kalkulačky 2030Calculator pre švédsku firmu Doconomy.Momentálne má tím Vacuumlabs viac ako 300 členov, ktorí pracujú v deviatich pobočkách na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, ale aj v Hong Kongu, či San Franciscu. Napriek veľkosti do ktorej firma narástla sa stále snaží udržiavať si rodinnú firemnú kultúru a vytvárať otvorené prostredie v ktorom sa talenty môžu slobodne rozvíjať. Vacuumlabs podporuje kreativitu a sebarealizáciu svojich ľudí formou rozličných benefitov, od firemného gymu, cez all-day catering až po chill-out zónu.Informačný servis