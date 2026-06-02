Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Ruské drony a rakety zabili na Ukrajine najmenej deväť ľudí, Kyjev sa otriasal výbuchmi
Metropolu Ukrajiny zasiahli balistické strely, ktoré spôsobili požiare a výpadky elektriny v niekoľkých štvrtiach. Najmenej deväť mŕtvych a desiatky zranených si v utorok vyžiadala vlna ruských ...
2.6.2026 (SITA.sk) - Metropolu Ukrajiny zasiahli balistické strely, ktoré spôsobili požiare a výpadky elektriny v niekoľkých štvrtiach.
Najmenej deväť mŕtvych a desiatky zranených si v utorok vyžiadala vlna ruských raketových a dronových útokov naprieč Ukrajinou, ktoré Moskva spustila len niekoľko dní potom, ako prezident Volodymyr Zelenskyj varoval pred „novým masívnym úderom“.
Kyjevom otriaslo viacero výbuchov a úrady uviedli, že mesto zasiahli balistické strely, ktoré spôsobili požiare a výpadky elektriny v niekoľkých štvrtiach.
Starosta Vitalij Kličko oznámil, že pri „masívnom nepriateľskom útoku“ zahynuli štyria ľudia a najmenej 58 utrpelo zranenia vrátane dvoch detí. Obyvatelia utekali do krytov, zatiaľ čo z centra mesta stúpal hustý dym. „Nepriateľ útočí balistickými strelami,“ potvrdil šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko.
Smrteľné útoky hlásili aj z ďalších miest. Podľa miestnych predstaviteľov zahynulo v Dnipre päť ľudí a 25 bolo zranených, z toho traja ťažko, v Charkove utrpelo zranenia desať ľudí vrátane dieťaťa.
Na ruskej strane hranice zahynul jeden človek pri ukrajinskom dronovom útoku v Kurskej oblasti, oznámil jej gubernátor. Ďalší dron spôsobil požiar v ropnej rafinérii v meste Krasnodar.
Zdroj: SITA.sk - Ruské drony a rakety zabili na Ukrajine najmenej deväť ľudí, Kyjev sa otriasal výbuchmi © SITA Všetky práva vyhradené.
