Slovensko zavrie hraničné priechody s Poľskom, otvorené zostanú iba Trstená a Vyšný Komárnik

17.3.2020 - Slovensko v utorok od 12:00 uzatvorí hraničné priechody s Poľskou republikou. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, poľská strana ohlásila, že v prevádzke bude mať zatiaľ dva priechody, na ktoré je presmerovaná kamiónová a osobná doprava, a to Trstenú a Vyšný Komárnik. Ostatné priechody budú zatvorené.Na úseku štátnej hranice s Poľskou republikou budú tak zavreté priechody: Palota - Radoszyce, Vyšný Komárnik - Barwinek, Becherov - Konieczna, Kurov - Muszynka, Čirč - Leluchów, Mníšek nad Popradom - Piwniczna, Lysá nad Dunajcom - Niedzica, Podspády - Jurgów, Tatranská Javorina - Lysa Poľana, Suchá Hora - Chocholów, Trstená - Chyžné, Bobrov - Winiarczykówka, Oravská Polhora - Korbielów, Novoť - Ujsoly a Skalité - Zwardoň.Štátni príslušníci Ukrajiny a cudzinci s trvalým pobytom na Ukrajine môžu od utorka od 08:00 do 22. marca do 18:00 prekročiť vonkajšiu hranicu zo Slovenskou republikou na Ukrajinu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké aj pešo. Hraničná a colná kontrola na výstupe zo SR sa bude vykonávať na autobusovom termináli. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická.Uzatvorené sú aj malé hraničné prechody s Českou republikou, Maďarskom a Rakúskom. Veľké zostávajú otvorené. Stále však platí, že na Slovensko sa dostanú len občania so slovenským pasom, ako aj trvalým či prechodným pobytom.