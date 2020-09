Tomáš: Krajniak sa blíži k nálepke netvora, dôchodcovia sa stávajú obeťou antisociálneho šialenstva

Odmieta zmrazovanie minimálnych dôchodkov

Na penzistoch ušetrí 60 miliónov eur

Obnovia zohľadňovanie rokov dôchodkového poistenia

Minimálny dôchodok bude 334,30 eura

8.9.2020 (Webnoviny.sk) - Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Sme rodina ) sa míľovými krokmi blíži k nálepke sociálneho netvora. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol nezaradený poslanec NR SR Erik Tomáš zo vznikajúceho subjektu Hlas - sociálna demokracia Reagoval tak na zámer ministra práce zmraziť výšku minimálnych dôchodkov a zrušiť oslobodenie trinástych štrnástych platov od sociálnych odvodov."Odmietame zmrazovanie minimálnych dôchodkov na niekoľko rokov," povedal Tomáš. Súhlasí však s návrhom, aby sa pri priznávaní nároku na minimálnu penziu opäť zohľadňovala zásluhovosť, teda to, či žiadateľ o minimálny dôchodok platil sociálne odvody z aspoň 24,1 % priemernej mzdy na Slovensku.Dôchodcovia sa vzhľadom na zámer zrušiť trináste dôchodky a zmraziť minimálne penzie podľa Tomáša stávajú obeťou antisociálneho šialenstva ministra práce a sociálnych vecí Krajniaka. Základnú sumu minimálnej penzie pri získaní 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia chce minister zmraziť na úrovni 334,30 eura."Ľudí s minimálnym dôchodkom pripraví o 26 eur," povedal Tomáš. Ak by sa totiž základná výška minimálne penzie nezafixovala na úrovni 334,30 eura, od januára budúceho roka by stúpla na 360 eur. Minister práce tak podľa Tomáša na tomto kroku v budúcom roku na penzistoch ušetrí 60 miliónov eur, čím poškodí 216-tisíc poberateľov minimálneho dôchodku.Opozičný poslanec tiež kritizoval zámer Krajniaka zrušiť oslobodenie trinástych a štrnástych platov od sociálnych odvodov. Týmto krokom sa podľa Tomáša stane vyplácanie trinástych a štrnástych platov pre zamestnávateľov neatraktívnym. "V štátnej správe to pritom už začalo fungovať," povedal.Upozornil na to, že v prvom polroku tohto roka na Slovensku klesli nominálne, aj reálne mzdy. "Domácnosti tak budú ukrátené na trinástom a štrnástom plate, aby sa šetrilo," povedal. Zopakoval, že poslanci NR SR okolo expremiéra Petra Pellegriniho sú pripravení iniciovať odvolávanie Milana Krajniaka z postu ministra práce a sociálnych vecí.Minimálne dôchodky sa pre 216-tisíc ich poberateľov od začiatku budúceho roka nebudú zvyšovať, zostanú v rovnakej výške ako v súčasnosti. Základná suma minimálnej penzie sa odpojí od priemernej mzdy na Slovensku. Obnoví sa aj zohľadňovanie len tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia pri posúdení nároku na minimálnu penziu.Žiadateľovi o dôchodok sa tak z hľadiska nároku na minimálny dôchodok opäť vezmú do úvahy len tie roky poistenia, pri ktorých v hrubom zarábal mesačne najmenej 24,1 % z priemernej mzdy. Napríklad za rok 2019 by išlo o hrubý mesačný zárobok najmenej 263 eur.Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorú ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Rezort práce pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) tak opravuje nastavenie minimálnych dôchodkov, ktoré koncom minulého roka v parlamente presadili poslanci NR SR za SNS.Schválením navrhovanej novely zákona má Sociálna poisťovňa v budúcom roku ušetriť 59 miliónov eur, v roku 2022 zhruba 76 miliónov eur a v roku 2013 približne 103 miliónov eur.Ministerstvo práce upozorňuje na to, že naviazaním minimálneho dôchodku na priemernú mzdu na Slovensku sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až počas niekoľkých rokov."Je preto dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku pristúpilo až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334 eur a 30 eurocentov," upozorňuje rezort.Minimálny dôchodok pri získaní 30 tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia bude od začiatku budúceho roka naďalej 334,30 eura. Pri 40 kvalifikovaných rokoch penzijného poistenia minimálny dôchodok dosahuje 378,50 eura a pri 45 rokoch poistenia 410 eur.