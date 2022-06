Tomáš ponúka Matovičovi, že Hlas-SD zahlasuje za protiinflačný balíček. Koalícia však na oplátku musí podporiť ich

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ak chce minister financi í Igor Matovič (OĽaNO) prelomiť veto prezidentky, potrebuje minimálne 76 hlasov. To však podľa poslanca Erika Tomáša (Hlas-SD) nebude možné bez hlasov poslancov strany Ľudová strana Naše Slovensko . Uviedol to v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza.„Ponúkame Vám našich 11 hlasov na podporu daňového bonusu, aj prídavku na dieťa, len žiadame, aby ste podporili mimoriadnu valorizáciu dôchodkov a aby ste podporili mimoriadnu valorizáciu životného minima, od ktorého sa odvíjajú ďalšie dôležité príspevky a dávky," dodal Tomáš.Od životného minima by sa následne odvíjal rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, či príspevok na dane, no zároveň by to podľa Tomáša malo dosah aj na vyššie platy.