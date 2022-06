Vojna na Ukrajine môže trvať roky, ale nesmieme poľaviť, varuje šéf NATO Stoltenberg

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Západ sa musí pripraviť na to, že vojna na Ukrajine môže trvať roky. Ako referuje spravodajský web BBC, povedal to generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg. Ten vyhlásil, že náklady na vojnu sú vysoké, ale omnoho vyššia cena by bola, ak by sa Moskve podarilo dosiahnuť na Ukrajine svoje vojenské ciele. Jeho komentáre prišli v čase, keď aj britský premiér Boris Johnson varoval pred potrebou pripraviť sa na dlhodobejší konflikt.Stoltenberg i Johnson podotkli, že zaslaním ďalších zbraní by víťazstvo Ukrajiny bolo pravdepodobnejšie.„Musíme sa pripraviť na to, že to môže trvať roky. Nesmieme poľaviť v podpore Ukrajiny. Aj keď sú náklady vysoké, nielen na vojenskú podporu, ale aj pre rastúce ceny energií a potravín,“ povedal šéf NATO.Šéf aliancie poznamenal, že dodanie modernejších zbraní Ukrajine by zvýšilo jej šance na oslobodenie Donbasu , z ktorého je v súčasnosti veľká časť pod kontrolou Ruska.