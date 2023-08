Tomáš skritizoval viaceré vyjadrenia progresívcov, aj ten o sviniach v ľudských bytostiach

6.8.2023 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko sa samo svojimi vyjadreniami a krokmi čoraz viac vylučuje z možnej koalície so stranou Hlas-SD. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal poslanec Erik Tomáš Ako ďalej uviedol, nevie si predstaviť, že by Hlas vládol so stranou, ktorej sociálny expert povie, že dôchodky na Slovensku sú nadštandardné. „Sociálny expert povedal, že dôchodky na Slovensku sú nadštandardné. Podľa mňa nie sú. Bezpečnostný expert povedal, že treba legalizovať všetky drogy," vyhlásil Tomáš.Progresívne Slovensko podľa neho tiež chce, aby sa v cestovných pasoch neuvádzalo pohlavie držiteľa. „Otec Michala Šimečku (predseda PS, pozn. SITA) povedal o voličoch opozície, že sú svine v ľudských bytostiach. Musím sa voči tomu ohradiť," dodal Tomáš.