Tomáš spustil humanitárnu finančnú pomoc pre obce zasiahnuté povodňami, škody budú odstraňovať aj nezamestnaní (video)

19.9.2024 (SITA.sk) - Okrem humanitárnej finančnej pomoci dostanú mestá a obce zasiahnuté povodňami aj nezamestnaných na odstraňovanie škôd. Na tlačovom brífingu v Stupave to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš , ktorý oznámil spustenie humanitárnej pomoci pre občanov zastihnutých povodňami.Podľa jeho slov rezort práce vyšle 450 nezamestnaných ľudí, aby pomohli odstraňovať škody spôsobené povodňami. Nezamestnaní budú pomáhať vo všetkých zasiahnutých regiónoch, ako sú Kysuce, Myjavsko či Záhorie. Úrad práce im za túto pomoc poskytne mzdu vo výške životného minima, čo je 274 eur na mesiac.„Poskytneme mestám a obciam na jedného takéhoto nezamestnaného, ktorý tu bude pracovať, mesačný príspevok 94 eur na nákup pracovného náradia alebo pracovného oblečenia. Každý nezamestnaný dostane mzdu vo výške 274 eur mesačne, pokiaľ odpracuje príslušný počet hodín, pokiaľ nie, iba alikvotnú časť z toho," uviedol Erik Tomáš.Rezort práce pomôže aj finančne, každá zasiahnutá domácnosť môže požiadať o finančný príspevok maximálne 1 500 eur, v prípade nedostatku môže o príspevok poskytnúť opakovane.Túto finančnú pomoc môžu využiť aj obce a mestá, peniaze však musia smerovať na pomoc občanom, ako je nákup materiálov a iných potrieb. Minister Tomáš vyzval občanov, aby sa začali hlásiť o finančný príspevok.Zamestnanci úradov práce sa v súčasnosti nachádzajú v postihnutých regiónoch, aby mohli priamo ľuďom pomôcť s vypĺňaním žiadostí. Vo štvrtok sú v Malackách a Čadci prítomné aj mobilné kancelárie, ktoré pomôžu s potrebnou byrokraciou. Ako Tomáš uviedol, peniaze na pomoc by mali žiadateľom prísť do pár dní.Program na pomoc bude platiť tri mesiace, v prípade potreby sa podľa ministra práce vie predĺžiť. Mestá a obce si oddnes môžu žiadať o nezamestnaných na pomoc. Doteraz podľa informácií od úradov práce mestá a obce už požiadali o takmer 300 nezamestnaných.Erik Tomáš dodal, že nie je problém navýšiť objem prostriedkov ani počet nezamestnaných na pomoc. Celkový objem vyčlenených finančných prostriedkov na finančnú pomoc je 2 milióny eur, na vysielanie nezamestnaných do miest a obcí 500 tisíc eur.